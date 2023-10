Même si cela semble étrange, il vaut mieux laisser votre téléviseur Xiaomi en veille que de le débrancher.

Nous avons tellement d’appareils connectés à nos prises électriques à la maison que la consommation d’électricité est devenue l’une des principales préoccupations des utilisateurs. Mais aussi des fabricants eux-mêmes, qui développent depuis des années des systèmes pour que leurs appareils, notamment les téléviseurs, offrent plus de fonctionnalités tout en consommant moins. C’est ainsi que la technologie LED s’est répandue, entre autres choses.

Mais bien que de nombreuses consommations aient été réduites au minimum, d’autres ne peuvent pas disparaître. Les « consommations fantômes », comme on les appelle. Comme le mode veille des téléviseurs, que nous pensons qu’il ne consomme pas, mais si. Nous vous expliquerons cependant que tenter de réduire cette consommation à zéro vous apporte à peine de bénéfice. La consommation d’un téléviseur en veille est minime tout au long de l’année et les avantages de laisser le téléviseur connecté sont plus nombreux que les avantages de le débrancher.

Laissez les multiprises pour couper l’alimentation, cela aide à peine

Nous avons déjà mentionné que débrancher le téléviseur de la prise, plutôt que de l’éteindre en appuyant sur le bouton de la télécommande, est l’un des conseils les plus répandus pour économiser de l’argent sur la facture d’électricité. Cependant, la consommation d’un téléviseur en veille est très faible. Dans le cas des téléviseurs Xiaomi, par exemple, elle oscille entre 0,5W et 1W en fonction du modèle. Si nous multiplions cela par les heures où un téléviseur est allumé et par les 365 jours de l’année, avec un prix de l’électricité standard, nous parlerions d’une consommation de 10 euros par an ? Peut-être beaucoup moins.

C’est une économie minimale qui nous prive de l’accès rapide que le téléviseur lui-même nous offre en mode veille où il se trouve en mode d’économie d’énergie mais répond toujours à certaines commandes. Certaines directement depuis la télécommande, d’autres depuis des appareils externes. Parce que les téléviseurs Xiaomi avec Android TV intègrent Chromecast et nous pouvons leur envoyer du contenu même lorsqu’ils sont en veille. Ils s’allumeront et commenceront à lire.

En veille, un téléviseur Xiaomi répond beaucoup plus rapidement à l’allumage qu’en étant débranché. Il maintient également une forme de connexion minimale qui lui permet de récupérer la connectivité beaucoup plus rapidement. Et si nous parlons de connexions Internet directes par câble, quelque chose que nous avons toujours recommandé chez NetcostSecurity pour différentes raisons, la vitesse de reconnexion est encore plus grande.

Donc oui, il est tout à fait légitime de vouloir débrancher le téléviseur de l’alimentation chaque fois que nous ne l’utilisons pas. La question est que l’économie que cela nous rapporte tout au long de l’année est minime, du moins dans le cas du téléviseur. Mais en veille, le téléviseur fonctionne mieux et est plus utile. Chaque utilisateur décide de ce qui est le plus bénéfique pour lui, naturellement. Dans notre cas, nous laisserons notre téléviseur Xiaomi avec le voyant rouge en attente de nos instructions. C’est ainsi plus intelligent que de l’éteindre.

