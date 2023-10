Les 83 meilleures phrases pour flirter avec des notes d’Instagram

Voici les meilleures phrases pour flirter sur les notes d’Instagram.

Avec ces phrases, vous conquérirez qui vous voulez

Flirter peut être tout un événement. Cela peut être amusant, drôle, mais aussi assez douloureux si nous recevons une certaine indifférence. Cependant, aujourd’hui, nous avons une mission : celle d’enseigner les meilleures phrases pour flirter à travers les notes d’Instagram. Il existe de nombreuses façons de flirter, que ce soit par WhatsApp ou avec une bonne biographie sur Tinder, mais sans aucun doute, Instagram est une excellente option si nous connaissons déjà cette personne et que nous avons déjà établi un lien depuis un certain temps. C’est pourquoi nous vous proposons une série de phrases qui seront très intéressantes pour tous ceux qui veulent briser la glace d’une manière originale et indirecte.

Les 23 meilleures phrases romantiques pour flirter

Avoir un comportement romantique est toujours important si nous voulons conquérir une personne qui nous intéresse. Surtout si nous cherchons tous les deux quelque chose de vraiment profond et mutuel.

• Comme l’a dit Oscar Wilde, il n’y a que deux règles pour écrire : avoir quelque chose à dire et le dire. C’est pourquoi je te dis simplement : je t’aime.

• Comment ne pas te dire je t’aime si j’aime tellement quand tu me souris.

• Avec toi, les mots je t’aime prennent tout leur sens, car maintenant je comprends ce que cela signifie d’aimer.

• Il y a beaucoup de gens dans ce monde, mais je te dirais juste « je t’aime » à toi.

• Je t’ai aimé pour ce que tu m’as fait être et ressentir, je t’aime beaucoup.

• Je ne te demande rien dans cette vie, juste que tu me dises je t’aime énormément chaque jour.

• Il est difficile pour moi de dire je t’aime, mais quand je suis avec toi, les mots m’échappent dès que je te vois.

• À quoi bon mille mots. Prends seulement deux : je t’aime.

• N’aie pas honte de dire « je t’aime », ce ne sont que deux mots qui te rendront plus heureux.

• Je voudrais aller là où tu es, t’enlacer, t’embrasser et te dire que je t’aime beaucoup.

• Si ce que tu veux c’est de l’amour, tu n’as pas besoin d’argent. Ce dont tu as besoin, c’est du courage de dire que je t’aime.

• Si on me donnait le choix entre mon monde et toi, je choisirais mon monde, car tu es mon monde. Je t’aime.

• Je suis de ceux qui pensent qu’il ne faut jamais avoir honte de dire « je t’aime ». On ne sait jamais si on pourra le dire à nouveau.

• Je veux te dire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Lis le début et tu comprendras.

• Je t’aime beaucoup, encore plus qu’hier.

• Je t’aime beaucoup, souviens-toi de ces mots, car je les garderai toujours présents dans nos vies.

• Je t’aime parce que je suis né de tout mon cœur et de mon âme.

• Je t’aime tellement que les étoiles du ciel ne suffisent pas à exprimer combien je tiens à toi.

• Je veux te voir chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde.

• Je t’aime et peu importe quand tu lis ça, le plus important pour moi est de savoir que ces mots te sont parvenus.

• Tes baisers, tes câlins, la façon dont tu me regardes, tout me pousse à te dire que je t’aime beaucoup.

• Un je t’aime n’a de sens que s’il est pour toi.

• Et quand je te vois, je ne peux pas m’empêcher de vouloir dire : je t’aime.

43 Phrases amusantes pour flirter sur les notes d’Instagram

Il faut avouer que faire rire l’autre personne est la clé pour conquérir cette personne spéciale. C’est un excellent coup, car le rire et passer un bon moment sont des choses qu’une personne attend toujours de son partenaire. C’est pourquoi nous vous proposons les meilleures phrases pour lui arracher plus qu’un sourire à la personne qui vous intéresse.

• Crois-tu en l’amour au premier regard ou dois-je repasser ?

• Quand est-ce qu’on se voit ?

• Depuis quand les étoiles lisent mes notes d’Instagram ?

• Es-tu Google ? Tu as tout ce que je cherche.

• Faisons un trio ? Toi, moi et toute notre vie.

• Quel réveil dois-je mettre pour me réveiller avec toi ?

• Quelle alarme dois-je mettre pour me réveiller avec toi ?

• Qu’est-ce qu’une fille comme toi fait dans une note comme celle-ci ?

• Tu connais les premiers secours ? Tu m’as coupé le souffle.

• Tu aimes Star Wars ? Moi, j’aimerais Star Contigo.

• Tu aimes les mauvaises filles ? Je suis mauvaise en tout.

• Tu as l’heure ? Je ne trouve pas mon portable.

• Es-tu un canapé ? Parce que tu es canap*****ment précieuse.

• Je pense que mon portable est cassé, peux-tu essayer de m’appeler ?

• Tu dois être fatiguée de te promener dans mon esprit.

• Dis à ta mère que j’aimerais qu’elle devienne ma belle-mère.

• Tu es comme un courrier de l’administration fiscale : tu accélères mon rythme cardiaque.

• Tu es si douce que je deviendrais diabétique pour toi.

• J’étudie le Droit pour aller directement dans ta chambre.

• J’ai perdu mon portable, tu me donnes le tien ?

• La langue est le muscle le plus fort du corps, on se bat ?

• J’aime le café, mais aujourd’hui je préfère prendre du thé.

• Je m’appelle X, mais tu peux m’appeler vendredi.

• 9 hommes sur 10 me recommandent (l’autre, c’est mon ex).

• J’ai besoin de ton mot de passe NETFLIX.

• J’ai besoin d’un avocat. J’ai perdu mon jugement en te voyant.

• Ne fais pas semblant, je t’ai surpris en train de lire ma note.

• Tu n’es pas un prêt bancaire, mais tu as tout mon intérêt.

• Je comprends que NETFLIX ne veuille pas te partager.

• Ne me parle pas d’aller au cinéma, on ne peut pas entrer avec des bonbons.

• Je ne sais pas embrasser, tu m’apprends ?

• Je ne suis pas la question facile de le test, mais si tu veux, je peux entrer.

• Si on me payait pour penser à toi, je serais millionnaire.

• Si on me payait pour penser à toi, je serais millionnaire.

• Si tu vas être dans ma tête, parle-moi au moins par ici.

• Oui, c’est une allusion. Je meurs pour que tu me parles.

• Je suis nul en maths, mais je pense que nous ferions une bonne somme.

• Je veux te donner plus fort que Will Smith à Chris Rock.

• Je te suis parce que nous devons suivre nos rêves.

• J’ai NETFLIX.

• Ton portable est cassé, il lui manque mon numéro.

• Salutations à la fille qui est en train de lire ça.

• Je suis là, quels sont tes 2 autres souhaits ?

20 Phrases osées pour flirter sur Instagram

Parfois, lorsque nous avons dépassé les premières étapes de la cour, les choses peuvent prendre une tournure un peu plus osée que ce à quoi on s’attendait au départ. C’est pourquoi il est intéressant d’avoir sous la main un bon répertoire de phrases qui ne manqueront pas de faire sourire cette personne sur son téléphone comme une idiote. Nous vous les laissons ici pour que vous n’ayez aucun problème.

Quel est le chemin pour arriver à ton corps ?

Combien de temps faudra-t-il avant que nous tournions dans le lit ?

As-tu réfléchi à la façon dont tu veux que je t’aime aujourd’hui ?

Peux-tu me donner du feu ? J’ai besoin de m’enflammer pour toi.

De bouche à bouche, je veux te dire ce que je ressens pour toi.

Dis-moi où se déroule le rendez-vous pour t’aimer et te combler de plaisir.

Enferme-moi dans tes bras, je veux les rejoindre au réveil.

S’enrouler dans ton corps est la seule chose dont j’ai besoin.

Tu es le chemin le plus agréable que je souhaite parcourir.

Tu es le rêve plaisant que je ne veux pas quitter.

J’aime pécher avec des tentations comme toi.

J’ai assez de force pour te renverser sur le lit.

J’ai besoin d’heures supplémentaires dans la journée pour parcourir tout ton corps.

Je ne pense qu’à te toucher.

Fixe une date pour notre rencontre dans le lit, car je ne veux plus attendre.

Quelle envie d’aimer chaque centimètre de ta peau.

Tu sais que le remède à notre situation est de finir dans ton lit.

Je suis ton prochain amour, tu m’invites dans ton lit ?

J’ai très faim de toi, tu m’accompagnes au lit ?

Ton corps et ton parfum habitent mes pensées toute la journée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :