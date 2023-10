Xiaomi met à jour son mini climatiseur pour conquérir (encore plus) le marché

Comme toujours chez Xiaomi, ce nouveau Mijia Air Conditioner 1.5 HP de 2023 présente un design sobre, simple et fonctionnel, ainsi qu’un prix très intéressant.

C’est ainsi que se présente le Mijia Air Conditioner 1.5 HP de 2023, simple et fonctionnel.

Xiaomi est présent pratiquement partout. En effet, la société dirigée par Lei Jun dispose d’un catalogue de produits gigantesque, pour tous les goûts et dans de nombreux secteurs, pas seulement dans l’électronique grand public. Cependant, c’est précisément sur ce marché que nos amis de Haidian mettent le plus d’efforts, avec un portefeuille de plus en plus remarquable d’électroménagers et de produits pour la maison connectée.

Les climatiseurs sont en réalité l’un de leurs principaux atouts, du moins dans les pays aux climats plus chauds. Il n’est donc pas surprenant que leurs modèles Mijia Air Conditioner Sleep Version, Air Conditioner Giant Power Saving Pro ou encore le Mijia Notebook 5-Ton soient un véritable succès, accompagnés d’un bon nombre de ventilateurs très utiles et même d’un mini climatiseur qui vient d’être mis à jour pour bousculer (encore un peu plus) ce créneau de marché, si frais et d’actualité alors que le changement climatique nous guette inexorablement.

Le nouveau Mijia Air Conditioner 1.5 HP de 2023 nous a été présenté par nos collègues de GizmoChina suivant la trace d’IT Home, qui nous ont informés que ce petit climatiseur à faible consommation d’énergie est déjà disponible en Chine à un prix d’environ 320 euros ; plus précisément, 2 479 yuans si l’on parle de monnaie locale.

Évidemment, nous ne savons pas s’il sera disponible sur nos marchés ni quand il arrivera, mais ses caractéristiques le rendent si attrayant que nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de vous le présenter, afin que vous restiez à l’affût au cas où il débarquerait à l’échelle internationale.

Il s’agit d’un appareil qui introduit la nouvelle génération du système de climatisation hybride de Xiaomi, en devenant ainsi un appareil double avec la technologie de turbocompresseur centrifuge capable de purifier l’air extérieur et de le libérer dans la pièce une fois qu’il a été traité et rafraîchi.

Il peut atteindre un volume d’air de 40 m³/h sans avoir besoin d’agrandir les trous ou les conduites, et est équipé d’un filtre HEPA personnalisé par Xiaomi de très haute qualité, avec une efficacité prouvée contre les bactéries et les virus.

Bien sûr, Xiaomi a pensé au confort de l’utilisateur, en le dotant de 14 lames balayantes avec 602 micropores circulaires, qui adoucissent le flux d’air pour éviter qu’il ne soit gênant dans un salon ou une petite pièce.

L’appareil est entièrement connecté pour fonctionner dans l’écosystème Mijia, et peut s’ajuster automatiquement en fonction des courbes de sommeil grâce à son capteur photosensible et à sa possibilité de se connecter aux bracelets Mi Band.

De plus, il propose de nombreuses technologies supplémentaires, comme son écran LED circulaire, qui nous permettra de vérifier directement la température, l’humidité et la vitesse configurée, ainsi qu’un capteur photosensible qui ajustera automatiquement la luminosité de cet écran et le fonctionnement de l’appareil pendant les heures de sommeil.

Il a une durée de vie beaucoup plus longue et gère mieux l’énergie que les climatiseurs inverter ordinaires, car il dispose d’une technologie de conversion de fréquence complète, et bien sûr, il peut être connecté à l’application Mijia pour être contrôlé depuis un smartphone, et peut même être associé à une Mi Band pour s’ajuster automatiquement à un mode de climatisation nocturne pendant le sommeil.

S’il arrive, il sera sans aucun doute l’un des climatiseurs les plus performants du marché, surtout dans cette gamme de prix. Nous resterons donc vigilants… Il reste encore du temps avant l’été prochain !

