Ce n’est pas de Xiaomi, mais c’est l’un des meilleurs smartphones pas cher avec son prix réduit

Si vous recherchez quelque chose de bon, de beau et de très pas cher, ce realme est un achat sûr.

L’intérieur du realme Narzo 50A Prime.

Vous avez l’opportunité de ramener à la maison un bon téléphone portable à un prix minimum. Le realme Narzo 50A Prime chute en flèche grâce à l’une des dernières offres du Prime Day. Il est à votre portée pour seulement 109 euros dans sa version globale, accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Le smartphone de realme est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, c’est un téléphone simple mais fiable. Dans d’autres stores comme PcComponentes, il est également descendu au même prix, les astres se sont alignés pour que vous achetiez aujourd’hui l’appareil chinois. N’hésitez pas, nous vous expliquons pourquoi c’est un choix recommandable.

realme Narzo 50A Prime

Tout ce que vous gagnez avec le mobile realme

Profitez de ce contenu que vous aimez tant sur l’écran de ce realme, sa diagonale est plus qu’intéressante. 6,6 pouces et une résolution Full HD+ pour apprécier chaque détail de cette série à laquelle vous êtes accro. Au fait, n’oublions pas, le design du realme Narzo 50A Prime en réalité l’un des plus beaux téléphones portables pas cher.

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, USB-C, radio FM et lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Sous son châssis se trouve un processeur peu connu mais avec lequel vous pourrez facilement utiliser des applications telles que WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitch et bien d’autres. Nous parlons du Unisoc Tiger T612, une puce en laquelle vous pouvez avoir confiance sans crainte.

Vous pourrez également prendre des images plus que décentes avec le téléphone realme, à l’arrière se trouvent 3 caméras plus qu’intéressantes. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, un appareil photo noir et blanc de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait qui répète avec 2 mégapixels.

realme Narzo 50A Prime

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, nous avons là un smartphone extrêmement pas cher mais qui répond à tous les besoins essentiels. Si vous recherchez un téléphone portable simple, vous l’apprécierez chaque jour et il vous permettra de vous déplacer avec aisance. Parce qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plus de 110 euros pour avoir un appareil décent.

