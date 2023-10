L’un des haut-parleurs intelligents les plus spéciaux atteint son prix minimum historique

Alexa arrive chez vous pour le transformer complètement, cet haut-parleur intelligent est incroyable.

L’Echo Show 5 d’Amazon.

Le Prime Day d’Amazon est sur le point de se terminer, mais vous pouvez toujours vous dépêcher et obtenir l’un des haut-parleurs intelligents les plus spéciaux. Le nouvel Echo Show 5 est en baisse de prix, il est à vous pour seulement 52 euros tentants. Gardez à l’esprit qu’il vient de sortir sur le marché et qu’il dépasse généralement les 100 euros, c’est une très bonne occasion.

Comme vous le savez certainement, à l’intérieur vit Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. C’est l’un des plus avancés qui existent et il a beaucoup plus de capacités que ce que beaucoup imaginent. Vous voulez commencer à construire une maison intelligente ? Nous vous expliquons pourquoi cet Echo Show est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. D’ailleurs, ne manquez pas cette offre et d’autres sur notre page en direct.

Un changement radical pour votre maison

La première chose qui attirera votre attention est son écran, c’est la caractéristique qui le distingue de la plupart des haut-parleurs intelligents. Nous avons ici un écran de 5 pouces haute résolution qui affichera les informations qui vous importent, vous pourrez tout contrôler d’un simple coup d’œil.

Nous parlons d’un haut-parleur très compact que vous pourrez placer dans presque n’importe quel coin, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille inoffensive. Il vous suffit de demander à Alexa une bonne playlist pour découvrir à quel point il sonne bien, la puissance de son son. Que la musique ne cesse jamais de résonner chez vous.

Comme nous l’avons signalé, Alexa est l’un des assistants virtuels les plus complets et avancés, vous pourrez en tirer beaucoup chaque jour. Il ne répond pas seulement aux questions simples, mais il deviendra votre assistant personnel ou même vous aidera à contrôler d’autres appareils uniquement avec votre voix.

N’y pensez plus, il est temps de révolutionner votre maison avec un bon haut-parleur intelligent. Vous l’avez vu de vos propres yeux, cet Echo Show 5 de dernière génération est l’un des plus utiles et spéciaux. Le Prime Day 2023 est sur le point de se terminer, ne laissez pas passer une offre comme celle-ci.

