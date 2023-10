Aucune autre montre connectée n’est capable de surpasser l’Apple Watch dans cette fonction, selon une étude.

Les appareils Apple offrent les mesures de meilleure qualité et les plus facilement lisibles de tout le marché des smartwatches, selon les participants à une étude menée par l’Hôpital universitaire de Bâle.

Il ne fait aucun doute qu’Apple fabrique depuis un certain temps certains des produits les plus avancés du paysage technologique actuel. Nous pouvons discuter de leur résistance, tout comme de l’obligation d’utiliser un étui pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Mais on ne peut pas discuter du fait qu’ils sont des œuvres d’ingénierie impressionnantes.

Dans des domaines tels que les smartwatches, ils n’ont pas vraiment de concurrent. Les Apple Watch fonctionnent à merveille avec les iPhone ; il n’est pratiquement pas nécessaire de configurer quoi que ce soit pour qu’ils se mettent à fonctionner comme par magie. Et, en plus, il y a une caractéristique dans laquelle ils sont les leaders absolus.

Les Apple Watch sont précises dans la mesure de la santé cardiovasculaire de leurs utilisateurs

Selon ce qui a été publié par Apple Insider, une étude indépendante menée par l’Hôpital universitaire de Bâle (Suisse) a travaillé avec plusieurs wearables pour déterminer lequel était le plus efficace pour lire les électrocardiogrammes des utilisateurs. Grâce à ces dispositifs, il est possible de détecter des conditions cardiaques graves telles que la fibrillation atriale.

Pour ce faire, 450 participants, tous étudiants en cardiologie, ont été invités. Différents wearables populaires leur ont été proposés pour effectuer une seule mesure cardiaque. Parmi eux, on trouve, en plus de l’Apple Watch, des dispositifs de Fitbit, Sense, KardiaMobile ou Samsung Galaxy Watch. Ensuite, ils devaient évaluer jusqu’à 50 résultats d’une seule lecture de façon aveugle.

Un groupe de contrôle a également été établi dont les échantillons étaient pris à l’aide de 12 lectures d’électrocardiogramme interprétées par deux cardiologues. Les résultats ont montré qu’un médecin spécialisé en cardiopathies pouvait détecter plus facilement des conditions cardiaques graves à travers une seule lecture qu’un étudiant.

Et où se situe l’Apple Watch dans cette étude ? Presque la moitié des participants ont déclaré que la montre intelligente d’Apple fournit des lectures de meilleure qualité, tandis que pour la moitié des personnes interrogées, ses résultats sont les plus facilement lisibles.

Il semblerait qu’en termes de précision, tous les dispositifs testés fonctionnent de manière très similaire, mais celui qui offre les lectures les plus claires et les plus nettes lors d’une seule mesure est la montre d’Apple.

