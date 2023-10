Pourquoi Motorola et Samsung bloquent certains mobiles au Mexique

Samsung commence à bloquer les appareils achetés au Mexique par des distributeurs non officiels dès aujourd’hui. Ils offriront une remise sur leurs produits aux personnes affectées.

En Europe, nous ne sommes pas familiers avec un terme qui semble être beaucoup plus courant au Mexique que ce à quoi on s’attendrait. Nous faisons référence au marché gris, une ligne de distribution et de vente de téléphones mobiles provenant de l’expression anglaise grey market et qui, comme on peut facilement le supposer, a quelque chose à voir avec le marché noir.

Cependant, le marché gris n’est pas illégal. Selon les informations publiées dans El Economista, cela lui est attribué parce que des produits légaux sont vendus par des distributeurs non officiels. Ces distributeurs fixent leur propre prix, généralement moins cher que les fabricants officiels (rappelons-nous qu’un Samsung Galaxy S23 ou S23 Ultra n’est pas exactement pas cher).

Une situation qui déplaît énormément aux marques

La situation en est arrivée au point où des fabricants tels que Motorola et ZTE ont bloqué les téléphones achetés auprès de ce type de distributeurs. Et maintenant, Samsung va les rejoindre en réponse à la menace que représente le marché gris. En réalité, les Coréens ont publié une déclaration officielle à ce sujet :

Chez Samsung Mexique, nous nous engageons à la sécurité et à la conformité réglementaire locale dans chacun des pays où nous opérons. À partir du 11 octobre, nous commencerons à bloquer les smartphones provenant du marché gris et qui ont été activés à partir du 21 septembre 2023 au Mexique. Pour les utilisateurs dont les smartphones seront bloqués, nous offrons un coupon de réduction de 30 %, qui pourra être utilisé sur notre site officiel www.samsung.com/mx ou sur l’application Samsung Shop, disponible sur les appareils Android. Le code de réduction sera valable jusqu’au 31 décembre 2023.

La vente d’appareils sur le marché gris est devenue un problème pour les Coréens. Selon le média, au moins un téléphone Samsung sur cinq acheté au Mexique provient de ces distributeurs non autorisés.

Il n’y a pas, pour le moment, de chiffres sur le nombre de téléphones susceptibles d’être affectés à partir de la date annoncée par Samsung dans son communiqué de presse.

