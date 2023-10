Google assure d’avoir réussi à arrêter la plus grande attaque DDoS jamais détectée.

Google révèle qu’en 2023, il a subi et repoussé la plus grande attaque DDoS de l’histoire à ce jour.

Google a affronté la plus grande attaque DDoS et a réussi à la repousser de manière efficace

Google, le géant technologique de renommée mondiale, a récemment fait une déclaration impressionnante: il a réussi à bloquer la plus grande attaque de Déni de Service Distribué (DDoS) jamais enregistrée. Cette réalisation démontre non seulement la capacité de Google à se défendre contre de grandes attaques cybernétiques, mais aussi l’importance critique de la sécurité en ligne à l’ère numérique.

Les attaques DDoS sont de plus en plus fréquentes et puissantes, constituant une grave menace pour la sécurité et la stabilité d’Internet. Le nombre d’attaques DDoS a augmenté de 57% au premier trimestre de 2023, par rapport à la même période de l’année précédente. De plus, la taille moyenne des attaques a augmenté de 31%, atteignant 52,5 gigabits par seconde (Gbps).

Google arrête la plus grande attaque DDoS de l’histoire

Aucune de ces attaques ne peut être comparée à celle subie par Google en août 2023, et qui vient d’être révélée sur son blog officiel. Selon l’entreprise, il s’agissait de la plus grande attaque DDoS jamais enregistrée, avec un pic de plus de 398 millions de demandes par seconde (RPS). Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à envoyer plus de 28 000 demandes par seconde à chacun des 14 000 serveurs que possède Google dans le monde entier.

L’attaque a duré six minutes et a ciblé un service spécifique de Google Cloud Platform, la plateforme de cloud qui offre des solutions aux entreprises et aux développeurs. Malgré l’ampleur de l’attaque, Google assure avoir réussi à l’arrêter sans affecter les performances ni la disponibilité du service. Comment y est-il parvenu ?

Google dispose d’une infrastructure mondiale et robuste qui lui permet d’absorber et de contrer les attaques DDoS avant qu’elles n’atteignent ses serveurs. Cette infrastructure repose sur trois éléments clés: le réseau privé global (GPN), le système global d’équilibrage de charge (GLB) et le service Cloud Armor.

Le réseau privé global (GPN) est un réseau privé appartenant à Google qui relie tous ses centres de données et points de présence dans plus de 200 pays. Ce réseau a une capacité totale de plus de 300 téraoctets par seconde (Tbps), ce qui lui permet de transporter de gros volumes de trafic sans dépendre de fournisseurs externes.

Le système global d’équilibrage de charge (GLB) est responsable de la répartition du trafic entrant entre les différents serveurs et régions géographiques, en fonction de critères tels que la latence, la disponibilité ou le coût. Le GLB filtre également le trafic malveillant et le redirige vers des centres spécialisés dans l’atténuation, où il est analysé et bloqué.

Google assure avoir été capable de stopper la plus grande attaque DDoS jamais détectée, démontrant son leadership et son engagement envers la sécurité et l’innovation sur Internet. Ce que Google a accompli est un jalon, même s’il faudra attendre pour savoir si l’incident se reproduira l’année prochaine.

