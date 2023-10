Xiaomi lance un écran intelligent pour contrôler tous vos dispositifs depuis un seul endroit

Xiaomi vient de lancer un panneau intelligent qu’il espère voir devenir le centre des maisons connectées.

Panneau domotique Xiaomi Smart Home.

Xiaomi continue de lancer des produits MIJIA à bas prix. Hier, nous vous parlions d’une tondeuse spéciale que le fabricant avait lancée sur le marché, mais il y a peu de temps, nous avons également consacré de l’espace à une balance intelligente à un prix dérisoire, moins de 15 euros selon le taux de change.

Le fabricant chinois vient de lancer sur le marché un interrupteur intelligent avec écran couleur. Ce gadget, baptisé Xiaomi Smart Home Panel, est doté de trois interrupteurs et nous permettra de contrôler un grand nombre d’appareils intelligents depuis son interface.

Le centre de contrôle pour la maison intelligente MIJIA

Avec ce Xiaomi Smart Home Panel, nous disposerons d’un écran de 3,23 pouces avec lequel nous pourrons contrôler plus de 5 500 appareils intelligents. Parmi ce que nous pourrons contrôler avec ce panneau, il y a des ampoules intelligentes, des climatiseurs et même des machines à laver MIJIA. De plus, nous pourrons également utiliser des commandes vocales pour cela.

De plus, grâce à la technologie Bluetooth Mesh intégrée, jusqu’à 100 appareils Bluetooth peuvent être connectés au panneau intelligent. Il dispose également d’un capteur photosensible qui ajuste automatiquement la luminosité de l’écran et peut être intégré dans n’importe quelle boîte de connexion.

Un point très positif de ce panneau intelligent est qu’il fonctionne même en cas de perte de connexion à Internet. La seule chose que nous ne pourrons pas faire dans ce cas-là sera d’utiliser les commandes vocales, nous limitant uniquement à une interaction physique avec l’appareil. Cela évite d’interférer avec la configuration vocale.

Comme c’est habituel avec sa gamme MIJIA, Xiaomi a lancé une campagne de financement participatif lors de la présentation du produit, ce qui lui permet non seulement de financer le produit, mais aussi de mesurer l’intérêt réel des utilisateurs pour celui-ci. Heureusement, ce panneau intelligent est vraiment abordable pour soutenir à cette étape : environ 40 euros selon le taux de change. Une fois cette phase franchie, son prix augmentera jusqu’à 45 euros.

