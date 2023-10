Xiaomi est la seule marque qui ne l’a pas et continue de causer des problèmes à ce jour

Cela a été source de controverse pendant de nombreuses années et il semble que Xiaomi ne sache toujours pas vraiment quoi faire avec cela. Nous parlons de cette petite pièce de matériel qui éteint l’écran lorsque nous approchons le téléphone de notre oreille pendant un appel ou en écoutant un audio.

Plus connu sous le nom de ‘capteur de proximité‘, il était utilisé dans presque tous les téléphones Xiaomi jusqu’à la dernière série, les Xiaomi 12, et jusqu’à la série Redmi Note 10. Le grand nombre d’utilisateurs se plaignant de son mauvais fonctionnement a poussé la marque à chercher une autre façon d’éteindre l’écran, et bien que cela se fasse désormais virtuellement (le capteur n’est plus là), il semble qu’il ne remplit pas correctement sa fonction.

Comment savoir lequel est le vôtre et s’il fonctionne correctement

Comme nous l’avons dit, Xiaomi a remplacé le capteur de proximité physique par un capteur virtuel. Le premier utilisait des infrarouges pour détecter quand il était nécessaire d’éteindre l’écran, tandis que le second utilise des ultrasons émis par le haut-parleur supérieur (imperceptibles à l’oreille humaine) pour savoir quand le faire.

Si vous voulez savoir lequel des deux est le vôtre et s’il fonctionne correctement, vous pouvez faire ce qui suit :

Composez le code ##6484## sur votre téléphone ou téléchargez l’application ‘Hidden Settings for MIUI‘ et appuyez sur ‘Hardware Test’ dans le menu CIT

sur votre téléphone ou téléchargez l’application ‘Hidden Settings for MIUI‘ et appuyez sur ‘Hardware Test’ dans le menu CIT Localisez ‘Proximity Sensor’ et vérifiez les valeurs qui apparaissent en dessous en fonction de si vous couvrez ou non le capteur

Il devrait y avoir un 5 (ce n’est pas forcément 5,0) quand le capteur est découvert. Si nous mettons la main au-dessus et que la valeur ne passe pas à 0, le capteur est virtuel (par ultrasons). Si au contraire nous approchons la main de la caméra selfie et que la valeur change, notre capteur est physique.

Si vous avez vérifié que vous avez le capteur par ultrasons et qu’il présente des problèmes, essayez de mettre à jour votre téléphone et, s’il est à jour, redémarrez-le. Comme il fonctionne par logiciel, il est probable qu’il soit mal configuré.

Avec ces conseils, le capteur devrait répondre correctement lorsque vous décrochez un appel ou écoutez un message audio sur WhatsApp. Auparavant, dans MIUI 12, il était possible de désactiver le capteur, mais malheureusement nous ne l’avons plus dans les versions ultérieures de MIUI 12.5 ni dans MIUI 13.

