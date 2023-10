Les Xiaomi 12T et Xiaomi 13 passent à Android 14 stable en Europe.

MIUI 14 avec Android 14 a déjà commencé à arriver dans sa version stable aux utilisateurs européens. Nous vous en dirons plus ci-dessous.

Xiaomi 13 et 13 Pro, deux modèles qui reçoivent déjà Android 14.

Il y a environ une semaine, nous vous avons parlé de la mise à jour vers Android 14 des Xiaomi 13, 13 Pro et 12T via la version globale et stable de MIUI. Ce logiciel apporte les nouveautés de la dernière version du système d’exploitation du robot vert aux utilisateurs, bien que MIUI 15 ne soit pas encore prêt à être libéré au public.

Le déploiement de la nouvelle version du système d’exploitation a commencé dans le pays d’origine de Xiaomi, la Chine, mais selon Xiaomiui, nous recevons des informations selon lesquelles cette version stable et globale commence à arriver en Europe. Nous n’avons pas encore d’informations sur son arrivée en France, mais elle est déjà en cours de déploiement dans la région.

MIUI 14 et Android 14 pour tous

Les numéros de version des mises à jour qui devraient arriver sur les appareils (ou qui sont déjà arrivés) en fonction de la zone où vous vivez sont les suivants :

Xiaomi 13 : MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM, MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM.

: MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM, MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM. Xiaomi 13 Pro : MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM, MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM.

: MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM, MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM. Xiaomi 12T : MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM, MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM.

Comme toujours, ces mises à jour devraient arriver via OTA. Si vous n’avez pas reçu la notification correspondante, vous pouvez le vérifier depuis les paramètres de votre téléphone.

Il est bon de rappeler qu’Android 14 est encore relativement jeune. Connaissant le fonctionnement de l’industrie actuelle, il est possible que cette version stable ait encore quelques bugs à résoudre pour l’avenir. Il est recommandé de faire une sauvegarde complète du téléphone avant de mettre à jour, au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas et que vous seriez obligé de revenir à Android 13.

Quant à MIUI 15, en dehors d’une date de présentation prévue en novembre, nous n’avons pas encore de confirmation sur sa date d’arrivée. Ce que nous pouvons déjà dire, c’est que nous savons quels appareils ne la recevront pas. Nous resterons attentifs à MIUI 15 si une date de présentation officielle apparaît.

