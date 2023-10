Google Chrome 119 est déjà disponible au téléchargement avec ces 2 nouveautés intéressantes

Les deux nouveautés indispensables de Google Chrome 119 destinées à améliorer la gestion des onglets.

Google Chrome 119 améliore la gestion des onglets avec deux fonctionnalités qui arriveront dans les prochaines semaines à la version stable.

Google Chrome 119 est la nouvelle version du navigateur de Google. La mise à jour intègre de nouvelles fonctionnalités et améliorations destinées à optimiser l’expérience de navigation. Toutefois, ce sont les deux nouveautés qui ont le plus attiré l’attention des utilisateurs. Ces deux fonctionnalités sont liées aux onglets et à leur organisation.

Enregistrer, synchroniser et organisation intelligente. Ce sont là les nouveautés intégrées par Google Chrome 119 et qui arriveront de manière stable sur Chrome le 25 octobre. Cependant, grâce à cette version bêta, il est possible de connaître son fonctionnement et, surtout, de savoir comment cela affectera l’expérience des utilisateurs avec ce navigateur.

Google Chrome 119 : organisation des onglets et autres nouveautés

Les groupes d’onglets sont une fonctionnalité que Google Chrome a introduite dans la version 85. Cette caractéristique permet d’organiser les différents onglets ouverts en catégories, maintenant Chrome améliore cette fonctionnalité en ajoutant la possibilité de enregistrer et synchroniser ces groupes d’onglets. Ces groupes seront accessibles comme s’il s’agissait d’un dossier de signets.

Organisation intelligente des onglets. Google Chrome 119 ajoute la possibilité de gérer les onglets de manière automatique. Le fonctionnement est simple, mais vraiment utile. Ce que fera Chrome, c’est regrouper les onglets selon des thèmes similaires, facilitant ainsi leur gestion dans le navigateur.

Comment accéder à ces deux nouveautés de Google Chrome ? La première étape est de faire partie de la version bêta de Chrome. Mais pour activer le regroupement d’onglets, cela peut se faire via la section des fonctionnalités expérimentales de Google Chrome, il suffit de activer l’option suivante « chrome://flags/#tab-groups-save » et de redémarrer le navigateur.

L’organisation intelligente des onglets doit être activée par défaut, mais si ce n’est pas le cas, ce que Google indique, c’est qu’il faut vérifier s’il y a une mise à jour en attente du navigateur. Il suffit simplement d’attendre le 25 octobre pour la sortie des deux nouveautés dans la version stable de Google Chrome.



