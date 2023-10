Ça coûte moins de 13 euros et c’est parfait pour emporter en voyage : vous allez désirer ce nouveau gadget de Xiaomi.

Vous aurez besoin de ce produit, même si vous ne le savez pas encore.

Xiaomi lance ce gadget qui va vous simplifier la vie

Xiaomi est un véritable expert en nous apportant des produits vraiment utiles pour la maison, des lampes de poche qui peuvent nous sauver la vie en voiture aux mini-climatiseurs qui nous permettront de rafraîchir notre maison en quelques minutes. Tout cela avec la qualité à laquelle Xiaomi nous a habitués. Comme il se doit, nous trouvons également de nombreux produits d’hygiène intime, parmi lesquels figurent bien sûr les rasoirs et les tondeuses.

Aujourd’hui, c’est au tour d’une tondeuse électrique Xiaomi Mijia pour le nez et les oreilles parfaite pour une utilisation dans de multiples environnements et espaces en raison de son style minimaliste.

Voici la Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer

Nous avons affaire à une tondeuse pour le nez et les oreilles parfaite. Au lieu de couper, c’est le genre qui les arrache, ce qui signifie que vous aurez une durée beaucoup plus longue sans poils, ce qui est en quelque sorte appréciable. De plus, avec son design minimaliste, il attire beaucoup l’attention car il est vraiment portable et vous pourrez l’emporter en voyage sans que personne ne se demande ce que vous avez là.

En ce qui concerne ses spécifications techniques, nous avons un moteur capable de tourner à 6 500 tours par minute avec un bruit minimal de 33,9 décibels. C’est également appréciable, car certains sont souvent très bruyants pour maximiser l’efficacité du moteur. Avec son autonomie, vous aurez des semaines et des mois d’utilisation sans problème, car il dure 90 minutes d’utilisation continue et est rechargeable via un câble USB-C. Ainsi, vous pourrez oublier d’emporter un autre chargeur, il suffira d’utiliser celui de votre téléphone portable.

En résumé:

Il a un design minimaliste, dans la lignée de toute la gamme Mijia.

Sa forme cylindrique semble très adaptable et intéressante, permettant une utilisation facile.

Son moteur est vraiment puissant et peut tourner jusqu’à 6 500 tours par minute.

Il n’est pas du tout bruyant, avec un bruit maximum de 33,9 dB.

Il a une autonomie de 90 minutes d’utilisation continue, bien que comme il est destiné à de petites zones du corps , nous n’aurons pas besoin de l’utiliser de manière aussi intensive.

Comme d'habitude, cette tondeuse pour les poils du nez se recharge via un port USB de type C, idéal pour une recharge avec le chargeur de votre téléphone portable.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer

Il est vrai qu’il est difficile de penser que la tondeuse pour le nez de Xiaomi arrive officiellement dans notre pays. Cependant, vous pouvez la trouver sur AliExpress sans aucun problème.

XIAOMI MIJIA HN1 HN3 Mini

De plus, son prix est incroyablement abordable, il varie généralement entre 10 et 13 euros, ce qui est très bon marché compte tenu des performances offertes, bien supérieures à celles des autres tondeuses que l’on trouve en vente sur les canaux officiels de notre pays.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Mijia – tondeuse pour le nez

