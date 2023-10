Xiaomi lance une nouvelle mise à jour MIUI 14 pour le Redmi Note 11 et d’autres modèles : vérifiez si le vôtre est parmi les élus

Allumes-tu ton téléphone ou le branches-tu à Internet le matin et une mise à jour apparaît? Les mises à jour sont constantes à l’ère numérique actuelle, surtout si vous avez de nombreuses applications installées sur votre téléphone. Et il y a des gens qui ignorent ces patches d’applications, mais vous ne devez jamais le faire lorsque c’est une mise à jour du système.

Et c’est que les mises à jour du système sont importantes et toujours essentielles, quelle que soit leur taille, comme la nouvelle que Xiaomi a publiée pour son MIUI. Un patch qui est sorti pour la famille Redmi Note 11 et plusieurs autres modèles.

Firmware Stock

Un firmware stock est le type de firmware le plus utilisé, il a été développé par le fabricant du téléphone lui-même et installé sur ses smartphones (ou tablettes, consoles, etc.), ce qui signifie que le terminal est livré avec ce firmware directement de l’usine. MIUI est un firmware stock et une surcouche basée sur Android, et en tant que telle, elle est préinstallée sur chaque Xiaomi, Redmi et POCO.

Dans le cas de MIUI 14, une version de la surcouche qui est sur le point de fêter son premier anniversaire sur le marché et qui est plus petite en taille grâce à la refonte de l’architecture MIUI, son successeur MIUI 15 est sur le point d’arriver, mais en attendant, il faut mettre à jour la version actuelle. C’est ce que Xiaomi a fait avec une petite mise à jour.

Correctif de sécurité octobre / septembre 2023 de MIUI 14

Depuis hier, le 10, Xiaomi a commencé à déployer le correctif de sécurité d’octobre 2023. La mise à jour est d’abord disponible pour les utilisateurs du programme Mi Pilots – un programme de test bêta similaire à WhatsApp Beta.

Et que fait la nouvelle mise à jour? Selon les notes du correctif, cette mise à jour vise à « améliorer la sécurité et la stabilité du système« , et c’est tout. Il s’agit d’un correctif de sécurité qui, bien qu’il puisse sembler ne pas faire grand-chose, se charge de corriger les bugs, les éventuelles failles et de mettre à jour les bases de données de virus.

Modèles Xiaomi pouvant télécharger la nouvelle mise à jour MIUI 14

La mise à jour est disponible pour les versions « Global » de plusieurs modèles de téléphones, c’est-à-dire pour les smartphones qui ont été lancés en dehors du marché chinois. Et selon le modèle, le correctif sera appelé mise à jour d’octobre ou mise à jour de septembre.

Xiaomi 13 Lite – MIUI-V14.0.4.0.TLLMIXM

MIUI-V14.0.4.0.TLLMIXM Redmi Note 11 – MIUI-V14.0.4.0.TGCMIXM

– MIUI-V14.0.4.0.TGCMIXM Redmi Note 11 Pro – MIUI-V14.0.3.0.TGDEUXM

– MIUI-V14.0.3.0.TGDEUXM Redmi Note 11S – MIUI-V14.0.5.0.TKEMIXM

– MIUI-V14.0.5.0.TKEMIXM POCO F4 – MIUI-V14.0.6.0.TLMINXM

– MIUI-V14.0.6.0.TLMINXM POCO F3 – MIUI-V14.0.4.0.TKHIDXM

– MIUI-V14.0.4.0.TKHIDXM POCO X3 GT – MIUI-V14.0.4.0.TKPIDXM

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :