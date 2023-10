400 euros de réduction sur cet appareil photo Evil de Canon avec objectif inclus et écran tactile

Il s’agit l’un des meilleurs moyens de se lancer dans la photographie professionnelle.

Le Canon EOS R10 est un appareil photo sans miroir avec une résolution de 24,2 MP et une vidéo 4K à 60 ips.

Si vous en avez assez des appareils photo instantanés et de dépenser de l’argent en papier photo, ou si les reflex ne vous satisfont pas et que vous voulez commencer dans le monde professionnel de la photographie à un prix abordable, ce modèle de Canon est en offre spéciale. Lors de la Fête des Offres Prime, vous pouvez profiter de cette importante réduction sur le Canon EOS R10, qui ne coûte plus que 1439,99 1099 euros sur Amazon.

Le même modèle avec un objectif 18-150 mm inclus est disponible pour 1579 euros chez Worten. Il s’agit de l’un des meilleurs appareils photo sans miroir ou Evil que vous pouvez trouver pour un prix autour de 1000 euros. Il s’agit d’une occasion historique d’économiser près de 400 euros sur ce modèle.

Achetez un bon appareil photo EVIL avec 400 euros de réduction

Doté d’un capteur APS-C de 24,2 mégapixels, le Canon EOS R10 peut capturer des images avec une grande définition et une résolution exceptionnelle. Que vous photographiez de superbes paysages ou des portraits détaillés de personnes ou d’objets, cet appareil photo vous permettra d’obtenir des résultats plus que surprenants.

Mais le Canon EOS R10 ne se limite pas à la photographie ; il est également un outil puissant pour l’enregistrement de vidéos. Vous pouvez opter pour l’enregistrement de vidéos 4K à 60p pour obtenir des séquences plus fluides et définies. De plus, son écran à angle variable vous permet de créer des vlogs et du contenu pour les réseaux sociaux facilement, ajoutant ainsi de la polyvalence à vos productions audiovisuelles.

L’un des points forts de cet appareil photo est son système avancé de mise au point automatique Dual Pixel CMOS Auto Focus II. Équipé d’une intelligence artificielle d’apprentissage profond, ce système est capable de reconnaître les sujets, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux ou de véhicules, avec une précision étonnante.

Le Canon EOS R10 est conçu pour être intuitif et accessible à tous. Son interface guidée et ses commandes personnalisables vous aideront à adapter l’appareil photo à vos préférences et à vos besoins, facilitant ainsi la transition du débutant à l’expert en matière de photographie et d’enregistrement vidéo.

Il offre également une connectivité étendue avec le WiFi et le Bluetooth, ce qui vous permet de transférer facilement des images vers vos appareils mobiles et de contrôler l’appareil photo à distance depuis votre smartphone ou tablette. Cette fonction est particulièrement utile pour la capture de selfies, les prises de vue à distance et le contrôle total de votre contenu.

➡️ Voir l’offre Canon EOS R10 + Objectif 18-150 mm

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Pour compléter votre kit de création de contenu, l’appareil photo est compatible avec une variété d’objectifs Canon, tels que le RF-S 18-150 mm F4.5-6.3 IS STM, qui vous permet de capturer facilement des vlogs et des scènes à distance. Cet objectif est inclus dans le pack avec cette offre.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :