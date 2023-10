Le Nothing Phone (2) se met à jour vers Android 14 avec la première version bêta de Nothing OS 2.5

Il est maintenant possible de tester les nouveautés d’Android 14 sur le Nothing Phone (2), grâce à la première version bêta ouverte de Nothing OS 2.5.

Le Nothing Phone (2) avec Nothing OS 2

Il a suffi d’attendre une semaine depuis la sortie officielle d’Android 14 pour les appareils Pixel par Google pour que Nothing annonce le déploiement de la nouvelle version du système d’exploitation pour son dernier et meilleur téléphone à ce jour, le Nothing Phone (2). À partir d’aujourd’hui, les possesseurs du téléphone pourront télécharger et installer la dernière grande mise à jour d’Android sur leurs téléphones grâce à la première version bêta ouverte.

Android 14 arrive sur le Phone (2) avec Nothing OS 2.5, une nouvelle version de la surcouche de personnalisation de Nothing, qui apporte quelques changements par rapport à la version précédente qui a fait ses débuts avec le téléphone au milieu de l’été dernier.

Vous pouvez dès maintenant tester les nouveautés d’Android 14 sur votre Nothing Phone (2)

Nothing lui-même a annoncé l’arrivée de la mise à jour sur son appareil, avec une publication sur son site officiel où il présente les changements les plus importants qui arrivent sur le Phone (2) avec Nothing OS 2.5.

L’interface de la collection de widgets a été mise à jour pour mettre en évidence les widgets de Nothing.

Nouveau widget de photos, permettant d’afficher les photos favorites sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage.

Nouvel éditeur et menu de capture d’écran, permettant des fonctions de retouche plus avancées et une suppression plus rapide.

Design mis à jour pour les gestes à l’arrière, en accord avec le style de Nothing.

L’option de masquer les icônes des applications sur l’écran d’accueil et dans le tiroir des applications a été ajoutée. Balayez vers la droite dans le menu des applications pour afficher les icônes masquées.

Capture d’écran rapide en balayant trois doigts.

Personnalisez deux fois le bouton d’alimentation pour accéder rapidement à une fonction choisie.

Une page de personnalisation commune pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage a été redessinée pour une vision plus complète des options.

Un filtre en verre a été ajouté pour rendre les fonds d’écran favoris encore plus uniques.

Nouveaux fonds d’écran de couleur unie pour une apparence plus propre de l’écran d’accueil.

En plus des nouveautés spécifiques à Nothing, toutes les modifications propres à Android 14 sont incluses, notamment un meilleur contrôle du traitement des données personnelles par les applications tierces, de nouvelles options de personnalisation, le support des images ultra HDR, l’option d’utiliser le téléphone comme webcam, et plus encore :

Une thématique de couleur monochrome a été ajoutée à la section des couleurs de base.

Nouveau geste de retour lors de l’interaction avec les applications.

La conception des Paramètres Rapides a été mise à jour et les icônes des écouteurs de Nothing ont été ajoutées.

Plus d’options d’accès direct à l’écran de verrouillage, notamment Ne pas déranger, Silencieux, Scanner de code QR et Caméra vidéo.

La possibilité d’ajuster séparément le volume de la sonnerie et du son de notification, avec une interface de contrôle de volume mise à jour.

Des paramètres régionaux ont été ajoutés pour personnaliser vos préférences d’unités et de nombres.

La mise à jour est déjà disponible pour les possesseurs d’un Nothing Phone (2). Pour s’inscrire, il suffit de suivre les étapes indiquées sur le forum officiel de Nothing que nous examinons ci-dessous.

Assurez-vous que l’appareil est mis à jour vers Nothing OS 2.0.3 Téléchargez l’application Nothing OS Beta Tool et installez-la sur l’appareil. Accédez à Paramètres > Système > Mettre à jour vers la version bêta. Appuyez sur « Rechercher une nouvelle version » et suivez les étapes indiquées.

Une fois le processus terminé, l’appareil démarrera sous Android 14 avec Nothing OS 2.5 et il sera possible de commencer à tester toutes les nouveautés disponibles. Comme toujours, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une version non définitive et qu’il peut y avoir des bugs qui ne seront corrigés que dans de futures mises à jour.

