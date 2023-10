Ces 6 Galaxy haut de gamme sont mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre

La mise à jour de sécurité d’octobre est déjà disponible sur les Galaxy S21 du Canada et des États-Unis, ainsi que sur les Galaxy S23 d’Europe et d’Inde.

Les trois membres de la série Samsung Galaxy S23 reçoivent la mise à jour Android d’octobre 2023

Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux avec la dernière mise à jour de sécurité Android dès que possible, et une fois de plus, le géant coréen tient sa promesse car une douzaine de téléphones de la marque ont déjà reçu cette mise à jour et de nouveaux appareils reçoivent cette nouvelle version du logiciel chaque semaine.

Une bonne preuve en est que, comme nous le confirme la source SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les familles Galaxy S21 et Galaxy S23.

La mise à jour Android d’octobre arrive sur les Galaxy S21 et Galaxy S23

Samsung a commencé à publier la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra du Canada avec la version du firmware G998WVLS9EWI6 et sur les versions bloquées des opérateurs américains Sprint et T-Mobile avec le numéro de build G998USQS9EWI2.

De plus, la société sud-coréenne déploie également la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra d’Europe avec la version du firmware S911BXXS3AWIF et sur les modèles en Inde avec le numéro de build S918BXXS3AWIG.

Ces quatre versions de firmware incluent le patch de sécurité d’octobre 2023, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, résout de nombreux problèmes généraux identifiés dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances et la stabilité des six terminaux.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy dans l’une des régions mentionnées ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’ouvrir le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier patch de sécurité d’Android.

