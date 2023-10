Génère des images beaucoup plus réalistes avec le nouveau IA de Adobe Firefly : tu peux maintenant l’utiliser gratuitement

IA Adobe Firefly est désormais capable de créer des images plus réalistes et totalement gratuites : voici comment en profiter.

L’IA Adobe Firefly permet de générer gratuitement des images très réalistes avec un nombre d’essais illimité.

Dans le cadre de l’événement Adobe Max, la nouvelle IA Adobe Firefly a été dévoilée. Parmi les nouveautés présentées pour les différents produits figurant au catalogue d’Adobe, c’est l’IA qui a attiré le plus d’attention. De plus, Adobe Firefly sera intégré à tous les programmes d’édition d’image de l’entreprise.

Adobe Firefly est basée sur l’IA générative, une branche de l’intelligence artificielle chargée de créer du contenu nouveau à partir de données existantes. Firefly utilise des modèles d’IA générative entraînés avec des millions d’images d’Adobe Stock, de contenus sous licence libre et de contenus du domaine public.

Voici comment tester la nouvelle IA Adobe Firefly depuis n’importe quel appareil

Ces modèles sont capables de comprendre les instructions textuelles que vous leur donnez et de générer des images correspondantes. Par exemple, si vous écrivez « un paysage enneigé avec un cerf », Adobe Firefly vous montrera une image d’un paysage enneigé avec un cerf.

Mais Firefly ne se contente pas de générer des images, il vous permet également de les éditer avec différentes fonctions. Par exemple, vous pouvez utiliser un pinceau pour supprimer ou ajouter des objets, appliquer des styles ou des textures aux mots et phrases, générer des variations de couleur pour vos illustrations vectorielles, changer le rapport de format de vos images en un seul clic, et bien plus encore. De plus, Firefly est compatible avec plus de 100 langues, ce qui facilite son utilisation pour les personnes du monde entier.

Comment pouvez-vous utiliser l’IA Adobe Firefly ? Tout ce que vous avez à faire est d’accéder au site web d’Adobe, vous pouvez l’utiliser gratuitement avec un compte Adobe. De plus, c’est vraiment simple car l’interface est conçue pour que l’image soit générée automatiquement avec une simple ligne de texte.

Après avoir donné les instructions à l’IA Adobe Firefly, il suffit d’attendre que l’image soit générée. Adobe propose une série de réglages très intéressants, tels que la modification du rapport de format, le type d’image, l’intensité, les effets de style, la couleur, le ton, l’éclairage et la composition. Le meilleur de tout cela est que l’IA Adobe Firefly offre un nombre d’essais illimité.

Adobe s’engage à développer l’IA générative de manière responsable, en plaçant les créateurs au cœur des préoccupations. À travers des initiatives telles que l’Content Authenticity Initiative et la Coalition for Content Provenance and Authenticity, Adobe prône la responsabilisation, la responsabilité et la transparence dans l’IA générative.

