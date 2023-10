En seulement deux minutes, vous pouvez nettoyer plusieurs gigas d’espace sur votre téléphone Xiaomi : voici à quel point c’est facile

Dans le passé, les téléphones portables avaient peu d’espace de stockage et se remplissaient facilement. Aujourd’hui, c’est le contraire, nous avons généralement beaucoup d’espace et, logiquement, nous en profitons pour tout télécharger et les remplir, mais cela a également des effets néfastes. Le fait de saturer la mémoire de votre Xiaomi ralentit votre téléphone, mais cela peut être évité ou atténué par un geste simple.

Nous allons vous expliquer comment vider le cache des applications de votre téléphone Xiaomi, ainsi que du système lui-même. Le cache est un sujet délicat, car bien qu’il prenne de l’espace, il est également nécessaire. Le cache est la façon dont notre téléphone évite de télécharger constamment des contenus qu’il utilisera plus d’une fois, mais si nous n’utilisons presque pas ou pas du tout une application, pourquoi ne pas le vider? Nous vous expliquons comment faire.

Vider le cache des applications et de MIUI

Comme nous l’avons dit, le cache est un sujet délicat. Si nous vidons le cache d’une application que nous utilisons constamment, dès que nous l’ouvrons à nouveau, il se reconstruira. Parfois, cela occupera peu d’espace, mais parfois cela prend beaucoup de place, et dans des applications comme les réseaux sociaux ou Gmail, cela a tendance à grossir plus que prévu. C’est pourquoi il est recommandé de le vider de temps en temps, même si nous forçons l’application à le reconstruire. Pourquoi? Parce que nous nous débarrassons d’une partie du cache qui ne sera plus utilisée et, au passage, nous récupérons de l’espace. Et si l’application n’est plus utilisée du tout, nous récupérons tout l’espace.

Heureusement, la couche MIUI inclut par défaut une application appelée « Sécurité » qui nous aidera à gérer ces fichiers pour un entretien adéquat du téléphone. Le mieux, c’est que nous disposons d’une analyse automatique grâce à laquelle, en un simple clic, nous pourrons supprimer tous les fichiers inutiles que nous voulons.

Pour pouvoir accéder à cette suppression, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application « Sécurité » sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO Accédez à la section « Nettoyage approfondi » et laissez le téléphone reconnaître automatiquement les fichiers dont nous n’avons pas besoin

et laissez le téléphone reconnaître automatiquement les fichiers dont nous n’avons pas besoin Une fois terminé, nous pourrons supprimer toutes sortes de photos, de fichiers temporaires d’applications et même de gros fichiers que nous ne savions pas être présents en un simple clic, ce qui nous fera économiser beaucoup d’espace de stockage

