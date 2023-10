Google lance une nouvelle collection de fonds d’écran créés par l’équipe de design des Pixel

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement et en haute résolution la nouvelle collection de fonds d’écran de Google créée par l’équipe de design industriel du Pixel 8.

Il s’agit de l’un des quatre fonds d’écran de la nouvelle collection ‘Exclusive Pixel Superfans’ inspirée par les Pixel 8

Google a l’habitude de publier plusieurs collections de fonds d’écran tout au long de l’année pour célébrer divers événements, parmi lesquels figurent le lancement de leurs nouveaux appareils. En fait, il y a moins d’une semaine, nous avons partagé avec vous les fonds d’écran originaux des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Eh bien, maintenant, le géant américain vient d’annoncer via la Google Store le lancement d’une nouvelle collection de fonds d’écran créée par l’équipe de design des Pixel 8.

Téléchargez gratuitement les 4 fonds d’écran de la nouvelle collection ‘Exclusive Pixel Superfans’

Le thème de cette nouvelle collection de fonds d’écran de Google est « Made by Googlers just for you » (Créé par des Googlers uniquement pour vous) et comprend quatre nouveaux fonds d’écran créés par différents membres de l’équipe de design industriel du Pixel 8.



Le premier fond d’écran de cette collection, que nous vous présentons ici, a été conçu par Linda Jiang, directrice du design industriel des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Elle explique avoir créé ce fond d’écran en « associant l’inspiration florale de la couleur rose à sa passion pour la peinture en plein air ».



En deuxième position, Rachael Roberts, architecte de design de produit des Pixel, a créé l’incroyable fond d’écran que nous vous présentons ci-dessus, basé sur une photo qu’elle a prise avec son Pixel 7 Pro près de sa maison en Angleterre. Dans cette photo, « le soleil d’été filtre à travers des arbres centenaires sur un tapis vert délicat flottant dans l’eau ».



Le troisième fond d’écran de cette collection a été créé par Jess Ng, responsable du design CMF pour les téléphones et accessoires Pixel. Elle s’est inspirée du « reflet du ciel par une journée sans nuages ». Avec ce fond d’écran, Jess Ng souhaite que l’utilisateur ressente « un sentiment d’espoir et d’optimisme ».



Le quatrième et dernier fond d’écran de cette collection, que nous vous présentons ici, a été créé par Yeongkeun Jeong, un designer industriel des Pixel 8 qui fait également de la poterie pendant son temps libre. Cela explique l’esthétique de ce fond d’écran.

Comme d’habitude, si vous souhaitez télécharger ces quatre fonds d’écran en qualité d’origine et en haute résolution, vous pouvez le faire depuis le lien vers Google Drive que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger les fonds d’écran de la collection ‘Exclusive Pixel Superfans’

