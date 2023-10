Les ventes d’ordinateurs s’effondrent au cours du troisième trimestre de 2023. Apple, la marque la plus touchée

Apple est l’entreprise qui a le plus souffert dans la vente d’ordinateurs au cours du troisième trimestre de 2023.

Le marché mondial des dispositifs mobiles, qui comprend les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, a enregistré , selon un communiqué du cabinet de conseil IDC. Il s’est vendu 1,2 milliard d’unités, le chiffre le plus bas depuis une décennie et Apple a été la plus touchée.

Apple a été la marque la plus touchée par cette baisse, avec une chute de 23,1% de ses ventes d’ordinateurs. Cette situation a placé Apple à la quatrième place de la liste publiée par IDC. Cependant, les autres entreprises ne connaissent pas non plus une année très bonne, excepté HP qui a connu une croissance de 6,4%.

Apple est la plus touchée sur le marché des ordinateurs

La pandémie du coronavirus et la pénurie de composants ont été les principaux facteurs qui ont affecté négativement la demande de ces produits, qui étaient déjà en baisse depuis plusieurs années. De plus, la concurrence d’autres dispositifs plus innovants et polyvalents, comme les montres intelligentes ou les écouteurs sans fil, a diminué l’attrait des ordinateurs traditionnels.

Malgré les mauvais résultats du troisième trimestre de 2023, IDC prévoit une reprise du marché mondial des dispositifs mobiles dans les années à venir, avec 1,5 milliard d’unités vendues en 20271. Cette projection est basée sur l’attente d’une amélioration de la situation générale et de la résolution des problèmes d’approvisionnement en composants.

IDC prévoit une demande croissante de dispositifs plus avancés et connectés, offrant une meilleure expérience utilisateur et permettant d’accéder à des services numériques tels que le streaming, le commerce électronique ou les réseaux sociaux. Dans ce sens, les dispositifs qui connaîtront la plus forte croissance seront les montres intelligentes et les écouteurs sans fil, qui bénéficieront de l’innovation technologique et de l’augmentation de l’offre.

Quant aux marques, IDC prévoit qu’Apple regagnera une partie du terrain perdu sur le marché des ordinateurs, grâce au lancement de ses nouveaux produits basés sur sa puce M1. Cependant, le cabinet de conseil met en garde contre une forte concurrence de la part d’autres fabricants tels que Lenovo, HP ou Dell, qui cherchent également à améliorer la qualité et les performances de leurs équipements.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :