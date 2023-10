Qualcomm annonce sa nouvelle série de processeurs Snapdragon X prêts à rivaliser avec Apple Silicon

Les plates-formes ARM débarquent de plus en plus puissantes dans le monde des PC.

Snapdragon veut battre Apple sur son propre terrain

Dans le monde des ordinateurs, les plates-formes ARM d’Apple, comme la puce M2, sont imbattables. Chaque nouvelle version des MacBook Pro lancée est encore plus puissante. Cependant, il semble que, dans le domaine des ordinateurs, les autres marques de processeurs rattrapent leur retard pour les rattraper avec leurs propres conceptions basées sur ARM.

Maintenant, il semble que Snapdragon soit prêt à prendre les devants sur son plus grand rival et semble avoir un nom pour commencer à le faire: Snapdragon X.

Snapdragon veut surpasser Apple Silicon

Qualcomm est pratiquement imbattable sur le marché mobile depuis plusieurs décennies. Ses processeurs sont puissants, rapides et, dans la mesure du possible, efficaces. Cependant, malgré ses efforts, il y a un domaine qui lui résiste: celui des ordinateurs. Ainsi, bien qu’ils aient atteint des objectifs tels que le premier PC avec 5G, ils n’ont pas réussi à avoir le succès qu’ils ont rencontré dans leurs autres ambitions.

C’est pourquoi la série Snapdragon X apparaît, la nouvelle plate-forme pour tenter de révolutionner la prochaine génération de PC comme ils l’affirment eux-mêmes sur leur blog.

Les clés de la question seraient les suivantes:

Qualcomm a renommé sa gamme de processeurs pour PC Snapdragon X.

Il utilisera la technologie de 2021 acquise après l’achat d’une start-up constituée d’anciens employés d’Apple.

Ce n’est pas une stratégie étrange, car ils veulent vraiment conquérir ce segment de marché : celui des processeurs ARM.

Les processeurs ARM d’Apple, appelés Apple Silicon, ont connu un succès sans précédent grâce à leur grande puissance.

Il est évident que Qualcomm veut avoir la capacité de rivaliser avec eux avec la plus grande puissance possible.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir comment lentement ce type de processeurs a pénétré dans le monde des ordinateurs portables et de bureau. Ces processeurs ont été créés à l’origine pour les plates-formes mobiles, mais il a été largement démontré avec le temps que la technologie peut s’appliquer de manière exceptionnelle aux ordinateurs.

Le véritable « problème » est précisément qu’Apple a monopolisé ce marché et n’a apparemment pas de rival, ce qui rend la tâche de Qualcomm difficile. De plus, Apple est déjà présent depuis plusieurs générations sur le marché et a affiné une technique qui semblait ne pas être à la hauteur de Qualcomm. Bien que Qualcomm avait déjà des processeurs ARM pour PC, le fait qu’ils aient décidé de les renommer est une preuve suffisante qu’ils veulent donner un nouvel élan à la marque pour renforcer leur proposition.

