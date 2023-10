La fortune qu’Apple cesserait de gagner en supprimant Google comme moteur de recherche par défaut de l’iPhone

Un des analystes financiers les plus importants estime que l’impact sur les revenus d’Apple serait impressionnant.

Le moteur de recherche Google sur un iPhone

Au cours des dernières semaines, des rumeurs ont suggéré la possibilité qu’Apple cesse d’utiliser Google en tant que moteur de recherche par défaut dans Safari sur ses appareils iPhone, au profit d’alternatives telles que Microsoft Bing ou DuckDuckGo. Il a même été question qu’Apple crée son propre moteur de recherche, connu en interne sous le nom de « Pegasus ».

Mais tout semble indiquer qu’Apple ne franchira pas le cap, à moins que les organismes de réglementation ne l’y obligent. Sinon, l’entreprise pourrait perdre entre 18 000 et 20 000 milliards de dollars chaque année, comme l’a confirmé le cabinet d’analyse financière Bernstein.

Apple reçoit jusqu’à 16% de ses bénéfices annuels de Google

Google et Apple ont conclu cet accord il y a plusieurs années déjà, et il est actuellement examiné par le Département de la Justice des États-Unis, car il est considéré que Google monopolise les recherches et la publicité y afférentes.

Cet accord, connu sous le nom d’Accord sur les services d’information (ISA en anglais), est mis en avant pendant le procès comme l’un des comportements anticoncurrentiels adoptés par Google, car la société du moteur de recherche verse à Apple une somme comprise entre 18 000 et 20 000 milliards de dollars chaque année.

Selon les analystes, ces chiffres représentent entre 14 et 16% des bénéfices d’exploitation annuels d’Apple.

Mais Apple n’est pas la seule entreprise avec laquelle Google a conclu des accords similaires. D’autres comme Samsung et Mozilla reçoivent également de l’argent de la part de Google pour maintenir leur moteur de recherche par défaut sur leurs navigateurs et principales plates-formes.

Quoi qu’il en soit, aucune des autres entreprises ne semble avoir conclu un accord aussi avantageux que celui des Cupertino. C’est pourquoi, si Google perd le procès et est contrainte de rompre ses alliances, Apple sera l’entreprise la plus touchée sur le plan économique.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que le procès et sa résolution ne seront pas clos avant 2024. D’ici là, Apple aura le temps de préparer le terrain pour atténuer l’impact de la rupture de sa relation avec Google. Les analystes estiment que Cupertino pourrait envisager des solutions telles que proposer différentes options de moteur de recherche aux utilisateurs d’iPhone, ou conclure un accord similaire avec une autre entreprise.

