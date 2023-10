La meilleure alternative complète au widget « At a Glance » des Google Pixel est cette superbe application gratuite

‘At a Glance’ est un widget pour l’écran d’accueil de votre téléphone Android qui affiche des informations pertinentes sur la météo, vos événements de calendrier, vos déplacements et les réservations de vols provenant de Gmail. À l’origine, ce widget était exclusif aux Google Pixel, mais il est désormais disponible pour tous en tant que widget supplémentaire de l’application Google.

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’alternative réelle au widget ‘At a Glance’, mais une fuite récente vient de révéler qu’une nouvelle application gratuite appelée Smartspacer, qui sera plus complète que le widget de Google, sera bientôt disponible sur le Google Play Store.

Le célèbre leaker Mishaal Rahman a publié un message sur X (anciennement Twitter) dans lequel il nous donne quelques détails sur Smartspacer, une application gratuite qui améliorera les fonctionnalités du widget ‘At a Glance’ et affichera sur l’écran d’accueil du téléphone des informations sur une grande variété d’applications et de services.

Smartspacer is a supercharged version of Google’s At a Glance widget.

Google’s At a Glance widget can already do a lot of things like show you timer and stopwatch info, flashlight reminders, and more, but it has limited support for showing info from other apps. It can show the… pic.twitter.com/bHgeYzuSxr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 10 octobre 2023