L’iPhone 15 Pro Max bat le Samsung Galaxy S23 Ultra lors d’un test de batterie

L’iPhone 15 Pro Max a surpassé le Samsung Galaxy S23 Ultra lors d’un test de batterie. Lorsqu’il s’agit de comparer les différents smartphones sur le marché, leurs performances, leur vitesse, leur résistance et leur batterie sont examinées. La batterie est peut-être l’un des aspects les plus importants, et comme nous l’avons mentionné précédemment, l’iPhone 15 Pro Max a joué un meilleur rôle que le Samsung Galaxy S23 Ultra selon un test réalisé par PhoneBuff.

L’iPhone 15 Pro Max surpasse le Samsung Galaxy S23 Ultra sans être l’iPhone 15 avec la meilleure batterie

Dans l’une des comparaisons qui ont été publiées ces dernières semaines après le lancement des iPhone 15, c’est précisément une comparaison qui met à l’épreuve les iPhone 15 en termes de batterie. On a ainsi pu constater que le meilleur iPhone 15 en termes de batterie est l’iPhone 15 Plus. Plus précisément, le modèle Pro Max a atteint une durée de 11 heures et 41 minutes, tandis que l’iPhone 15 Plus a atteint une durée d’utilisation de 13 heures et 19 minutes.

Lors du test de batterie qui confronte les deux vaisseaux amiraux d’Apple et de Samsung, un bras robot mécanisé a été utilisé pour effectuer les mêmes opérations sur les deux appareils. Les résultats ne sont pas ceux auxquels on pouvait s’attendre étant donné que le Samsung Galaxy S23 Ultra a une capacité de batterie supérieure à celle de l’iPhone 15 Pro Max, mais le gagnant est le terminal d’Apple grâce à sa meilleure efficacité énergétique grâce à son processeur et à une grande intégration avec le logiciel.

Cependant, pour être justes, ce qui est vraiment intéressant sera de comparer la batterie de l’iPhone 15 Pro Max avec celle du Samsung Galaxy S24 Ultra. Car même si l’iPhone 15 Pro Max d’Apple possède une longueur d’avance sur le marché, il a gagné de justesse face au flagship de Samsung. C’est également ce qu’a réalisé l’iPhone 14 Pro Max lors du même test effectué par les gars de chez PhoneBuff.

