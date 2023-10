La prochaine Apple Watch arrivera sans presque aucun changement, selon l’un des meilleurs analystes d’Apple

Ming-Chi Kuo ne prévoit pas de grandes nouveautés pour la prochaine Apple Watch.

Dans un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, il affirme que la prochaine Apple Watch sera continuelle.

Apple lance depuis des années des modèles continus de l’Apple Watch, mais il semble qu’il le fera encore pendant au moins un an de plus. Comme le souligne l’analyste Ming-Chi Kuo, la prochaine Apple Watch arriverait avec peu de nouveautés. Ce qui contredit Mark Gurman de Bloomberg, qui prévoit une refonte totale de l’Apple Watch, appelée Apple Watch X, pour 2024.

La prochaine Apple Watch serait plus de la même chose

Dans un article publié sur son profil Medium, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme que la prochaine Apple Watch n’apporterait aucune innovation. Des fonctionnalités telles que le lecteur de glucose ou l’écran micro-OLED seraient à deux ans de distance pour le moment.

Bien que cette prédiction contredise celle du lancement d’une Apple Watch X l’année prochaine par Mark Gurman, il est tout à fait possible que ce modèle soit annoncé en 2024 pour une sortie ultérieure en 2025. Ce qui s’est produit avec la première génération de l’appareil. Si cette situation se produisait, les deux analystes auraient raison.

Dans son article, Ming-Chi Kuo fait référence au successeur de l’Apple Watch Series 9, mais cela ne signifie pas qu’il se réfère à l’Apple Watch Series X mentionnée par Gurman. En 2017, Apple a lancé l’iPhone X aux côtés des iPhone 8 et iPhone 8 Plus, il est donc possible que cela se reproduise l’année prochaine.

Certaines des caractéristiques de l’hypothétique Apple Watch Series X seraient son nouveau design qui le rendrait plus fin que jamais, un nouveau système de bracelets magnétiques qui aurait de nombreux avantages. Ce changement vise à gagner plus d’espace pour les composants internes. Des composants tels que la batterie, l’un des points faibles de la montre. Cependant, les bracelets actuels ne seraient plus compatibles.

Une Apple Watch pour commémorer le dixième anniversaire aurait beaucoup de sens. Apple lance depuis plusieurs années des modèles continus et ce serait un bon moyen de raviver la gamme de montres après le lancement des Apple Watch Ultra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :