Les Xiaomi 13T et 13T Pro arrivent sans caméras Leica dans certains marchés

Xiaomi a décidé de se passer de tout ce qui concerne Leica sur ses Xiaomi 13T et 13T Pro destinés à certains marchés.

Tout ce qui concerne Leica disparaît des Xiaomi 13T et 13T dans certains marchés sans aucune justification

Xiaomi a récemment lancé ses nouveaux modèles haut de gamme, les Xiaomi 13T et 13T Pro, les deux terminaux ayant comme principale caractéristique d’avoir des caméras Leica. Cependant, il semble que tous les marchés ne pourront pas profiter de ces caméras. On a constaté que dans certains pays le sceau de Leica n’existe pas.

L’absence de Leica sur les Xiaomi 13T et 13T Pro est une décision discutable. Xiaomi a décidé de promouvoir les appareils en se basant sur la collaboration avec la prestigieuse entreprise de photographie. Suite à la découverte de cette situation, Xiaomi devra donner des explications à ce sujet.

Tous les Xiaomi 13T et 13T Pro n’auront pas de caméras Leica

Les régions affectées sont le Chili et le Nigeria. Cependant, cette liste pourrait s’agrandir au cours des semaines à venir à mesure que les Xiaomi 13T et 13T seront lancés dans tous les pays où l’entreprise asiatique a décidé de les commercialiser.

Les caméras Leica offrent non seulement une qualité optique supérieure, mais aussi une série de fonctionnalités logicielles qui améliorent l’expérience photographique. Par exemple, l’application de la caméra propose deux styles de prise de vue principaux : Leica Vibrant et Leica Authentic, adaptés à différents scénarios et goûts.

De plus, il y a une série d’optimisations dans le mode portrait et d’autres effets. Selon les sources consultées, les Xiaomi 13T et 13T Pro vendus au Chili et au Nigeria ne disposent pas de ces options, mais ont une application de caméra standard, sans aucune référence à Leica.

Cela pourrait être une déception pour les utilisateurs qui espéraient tirer pleinement parti des capacités photographiques de ces terminaux.

On ne sait pas avec certitude quelle est la raison de cette décision de la part de Xiaomi. Cela pourrait être dû à une restriction légale ou commerciale sur ces marchés, ou à une clause de l’accord entre Xiaomi et Leica qui empêche l’utilisation de la marque dans certains pays. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas y avoir de compensation financière pour les acheteurs concernés.

En réalité, selon nos recherches, les prix des Xiaomi 13T et 13T Pro au Chili et au Nigeria sont similaires à ceux de leurs homologues avec Leica en Europe. Le Xiaomi 13T peut être trouvé pour un peu plus de 600 euros équivalents, tandis que le 13T Pro est vendu pour environ 800 euros équivalents dans les deux pays.

Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que l’absence de Leica ne signifie pas que les Xiaomi 13T et 13T Pro sont de mauvais téléphones en termes de photographie. Le problème réside dans la décision de Xiaomi de dépouiller leurs téléphones de tout ce qui concerne Leica dans ces marchés.

