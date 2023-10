Ce Motorola haut de gamme chute à son prix le plus bas de l’année, 200 euros de réduction.

Avec des matériaux premium, vous aurez un smartphone pour cinq ans sans vous soucier des mises à jour.

Le Motorola Edge 40 5G est un smartphone premium de milieu de gamme avec des performances haut de gamme.

Si vous êtes intéressé par l’achat d’un téléphone mobile Motorola à un prix abordable et qui vous apporte fraîcheur, puissance, mises à jour et matériaux de qualité, lors de la Fête des Offres Prime, vous avez de grandes options. Cependant, je vais vous montrer une très bonne offre du jour dans ce sens, le Motorola Edge 40 5G qui descend jusqu’à 599 389,99 euros sur Amazon seulement dans la version en noir. Un autre bon prix, mais loin de celui d’Amazon, est de 465 euros chez PcComponentes.

Ce téléphone a été présenté en mai 2023 et dispose d’un design fantastique et de la puissance du meilleur smartphone de milieu de gamme à ce jour. Nous parlons d’un terminal qui se situe entre le Motorola Edge 40 Neo et le Motorola Edge 40 Pro. Vivez l’expérience d’utiliser Android pratiquement pur sur un terminal extrêmement fin et aux performances fabuleuses.

motorola edge 40 5G (8/256 GB)

Obtenez le téléphone mobile Motorola le plus beau de l’année à un prix historique

Ce qui attire le plus l’attention avec ce Motorola Edge 40 5G, c’est son design extérieur. Nous avons un corps en alliage d’aluminium et en verre d’une épaisseur de seulement 7,5 mm et un poids de 167 grammes. De plus, c’est un téléphone portable avec une construction résistante à l’eau et à la poussière avec une certification IP68.

À l’avant, Motorola utilise une technologie d’écran haut de gamme. Il est équipé d’un écran pOLED de 6,55″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement atteignant 144 Hz (format gaming). Par ailleurs, nous avons une luminosité généreuse de 1200 nits, une compatibilité avec HDR10+ et les bords de l’écran sont arrondis avec une curvature 3D. Il comprend également deux haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos. N’oublions pas son lecteur d’empreintes digitales intégré.

En ce qui concerne son matériel, nous avons là un appareil très puissant qui peut rivaliser avec le Google Tensor de 1ère génération avec ses 718 000 points au test Antutu. Ce Motorola est équipé d’un Dimensity 8020 de 6 nm qui fonctionne à 2,6 GHz. Il n’y a qu’une seule version avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible.

Il est surprenant de trouver à ce prix un excellent appareil photo. Ce Motorola Edge 40 5G dispose à l’arrière d’un double appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur Omnivision OV50A de 50 MP f/1.4 et d’un objectif grand angle + macro de 13 MP. Il est capable d’enregistrer en 4K à 60 ips et de prendre des photos dans différents modes de manière spectaculaire. Son objectif frontal est un impressionnant 32 MP.

Malgré sa minceur, ce Motorola Edge 40 5G est doté d’une batterie de 4400 mAh capable de nous offrir 2 jours d’autonomie. Il prend en charge une charge rapide de 68 W maximum et une charge sans fil de 15 W.

Enfin, en termes de connectivité, il ne manque de rien pour avoir les mêmes fonctionnalités que n’importe quel haut de gamme actuel : compatibilité avec les réseaux 5G, NFC, GPS, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et Dual SIM.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette news, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :