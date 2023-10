120 Hz, Snapdragon et nom Pro : cette Xiaomi a 100 euros de réduction

Le smartphone de Xiaomi a tout ce que vous pouvez demander, c’est un achat génial qui tombe en chute libre.

L’écran du POCO X5 Pro.

La fête des réductions continue, le Prime Day 2023 continue aussi toute la journée de demain. Nous sommes attentifs aux meilleurs prix en direct et je ne peux pas m’empêcher de recommander l’un des meilleurs Xiaomi de l’année. Vous avez l’opportunité d’obtenir le POCO X5 Pro et d’économiser 100 euros.

Il s’agit d’un appareil qui est sorti à la vente pour presque 350 euros, un téléphone portable qui coûte encore 279 euros dans la boutique officielle de Xiaomi. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter pendant longtemps, nous vous expliquons pourquoi c’est un excellent achat en pleine année 2023.

POCO X5 Pro (128 Go)

Achetez le téléphone POCO au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 67W

NFC, prise jack pour casque et 5G

Vous ne manquerez pas de puissance avec ce smartphone chinois, à l’intérieur se trouve un puissant processeur fabriqué par Qualcomm. Le Snapdragon 778G vous permettra de faire fonctionner facilement n’importe quel jeu ou application, vous pourrez lui demander le maximum. De plus, comme nous l’avons signalé, il est livré avec une intéressante mémoire RAM de 8 Go.

L’écran du terminal chinois ne vous laissera pas indifférent, il a une diagonale d’environ 6,7 pouces et occupe une grande partie de la face avant. Il dispose également d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui le rend très fluide. Ce sera un excellent endroit pour profiter de ces films et séries que vous aimez tant.

Notre protagoniste est également capable de prendre de très bonnes photos, ses 3 caméras arrière font du bon travail. Vous trouverez un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro pour vous rapprocher au maximum. Prenez des photos sans crainte où que vous alliez.

POCO X5 Pro (128 Go)

Si vous recherchez un smartphone bon, beau, complet et puissant, ce POCO est un excellent achat. Ce n’est pas tous les jours que vous trouvez un téléphone portable comme celui-ci avec une réduction de 100 euros, prenez cela en compte. Les offres de ce Prime Day ne seront disponibles que pendant quelques heures de plus, si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps.

