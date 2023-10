Sony officialise la nouvelle PlayStation 5, maintenant plus fine et avec d’autres améliorations

Il ne sera pas commercialisé sous le nom de ‘PS5 Slim’, mais il aurait très bien pu l’être.

Le design de la nouvelle Sony PlayStation 5, qui a été réduite de 30% en volume et jusqu’à 24% en poids.

Après nous avoir informés sur les nouveaux jeux qui arriveront en octobre sur le PlayStation Plus et après un State of Play très complet, le géant japonais a voulu nous surprendre, et nous pouvons attester qu’il l’a fait, en rendant officielle la très attendue version ‘Slim’ de la PlayStation 5, annoncée cet après-midi même dans un communiqué publié sur le site web de Sony.

Comme il est évident, il n’y a aucune nouveauté en ce qui concerne les améliorations les plus importantes de ce nouveau modèle de la PS5, car pratiquement tout tourne autour de la miniaturisation et de l’affinement d’une console qui était évidemment énorme et qui nécessitait cette refonte.

Mais nous n’allons pas nous contenter de simples présentations, alors suivez-nous ci-dessous car nous vous dévoilons maintenant tous les détails de la nouvelle PS5 de Sony… Êtes-vous prêts à nous accompagner ?

30% de volume en moins, nouvelle unité Blu-ray amovible et jusqu’à 1 To de stockage

Sony elle-même se vante de son travail sur cette nouvelle PS5, avec une réduction de volume de plus de 30%, des chiffres remarquables pour un produit qui devait devenir plus petit depuis sa naissance pour ne pas détonner autant dans nos salons. En chiffres froids, la taille passe de 35,8 x 9,6 x 21,6 millimètres du modèle original à 35,8 x 8,0 x 21,6 centimètres du nouveau modèle.

De plus, ils nous confirment que le poids a été réduit de 24%, passant d’environ 3,2 kilos à environ 2,6 kilogrammes pour la nouvelle PS5 ‘Slim size’. Par ailleurs, le boîtier a été redessiné en 4 panneaux, avec une partie supérieure brillante et une partie inférieure mate.

Parmi les autres améliorations, ils introduisent la possibilité de monter une unité Blu-ray Ultra HD amovible compatible à 100% avec le modèle Digital Edition, ainsi qu’un disque de stockage d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

En ce qui concerne le reste, toute la puissance que nous connaissions et toutes les fonctionnalités que nous utilisions sur la PS5 actuelle resteront identiques, car le travail de miniaturisation et d’affinement n’a en aucun cas affecté la plateforme matérielle de la console, grâce à la collaboration des « équipes d’ingénierie et de conception [de Sony] dans un nouveau facteur de forme offrant plus de polyvalence et de flexibilité ».

Nouvelle Sony PlayStation 5, galerie de photos

Sony PS5 ‘New Slimmer Size’, prix et date de sortie

Il convient de noter à ce stade l’annonce préalable de Sony, à savoir que ce nouveau modèle ‘Slim size’ de la PlayStation 5 remplacera celui que nous connaissons, c’est pourquoi il n’a pas été différemment nommé et s’appellera simplement Sony PS5. Les anciens modèles plus volumineux seront liquidés et retirés du marché, nous verrons donc probablement des offres intéressantes lors du Black Friday 2023.

En ce qui concerne la nouvelle PlayStation 5 de Sony, nous pouvons déjà vous confirmer qu’elle sera disponible sur le marché européen à temps pour la prochaine période des fêtes, que nous abordons déjà, une stratégie gagnante qui atterrit à cette période, car selon le géant de Minato, vous pourrez l’acheter à partir de novembre de cette année 2023, dans quelques semaines seulement.

Comme vous pouvez vous y attendre, elle sera disponible en deux versions, la première avec le nouveau disque Blu-ray UHD amovible au prix de lancement recommandé de 549,99 euros en Espagne, ainsi que la traditionnelle édition numérique qui sera vendue à un prix plus attractif de 449,99 euros.

Dans le package de vente, un support horizontal sera inclus, mais si vous souhaitez placer la nouvelle PS5 en position verticale, vous pourrez acheter un support vertical compatible et officiel pour 29,99 euros.

En ce qui concerne l’unité Blu-ray UHD amovible compatible avec la PS5 Digital Edition, elle sera vendue séparément et coûtera 119,99 euros.

Enfin, Sony annonce de nouvelles coques de différentes couleurs pour l’année 2024, avec un prix de départ de 54,99 euros et disponibles en noir mat ou dans les finitions de la collection Deep Earth précédemment annoncée, à savoir le rouge volcanique, le bleu cobalt et l’argent sterling. Ils disent qu’il y aura encore plus d’options et de teintes à l’avenir.

