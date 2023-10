La smart TV de Xiaomi a une résolution 4K et une belle remise de 100 euros

Merci à l’une des offres du Prime Day, vous pouvez obtenir la smart TV chinoise au meilleur prix.

L’avant de la smart TV chinoise.

La Xiaomi TV F2 de 43 pouces est disponible à l’un des prix les plus bas, elle est à seulement 296 euros. Le Prime Day 2023 est déjà en cours et c’est l’une des nombreuses réductions que vous pouvez trouver sur Amazon. Si vous êtes membre Prime, vous pourrez dépenser sans remords.

La création de la société chinoise est apparue pour près de 400 euros et elle se vend toujours à plus de 300 euros dans la boutique officielle de Xiaomi. Amazon propose actuellement le prix le plus bas que j’ai jamais vu, c’est un achat sûr. Nous vous expliquerons pourquoi c’est la meilleure option en ce moment.

Xiaomi TV F2 43″

Achetez la smart TV de Xiaomi au meilleur prix

À l’avant de notre protagoniste, il y a un bon écran de 43 pouces avec une résolution 4K UHD. Elle n’est pas trop grande, elle s’adaptera facilement à presque n’importe quel salon. Vous pourrez même la placer dans une chambre, la smart TV de Xiaomi veut être présente partout.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Fire TV OS est le système d’exploitation qui donne vie à cette Xiaomi TV. Il s’agit d’un logiciel créé par Amazon, une interface agréable et avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour naviguer au quotidien. Profitez des meilleures applications de séries et de films, tirez le meilleur parti possible de ce téléviseur intelligent.

Comme vous pouvez le imaginer, si nous parlons d’un logiciel d’Amazon, nous devons mentionner Alexa. Avec cette Xiaomi TV, vous n’obtenez pas seulement un endroit pour profiter de votre contenu préféré, mais vous laissez entrer l’un des meilleurs assistants du marché chez vous. Il se peut même que ce soit le meilleur.

Il est capable de bien comprendre le langage naturel, vous n’aurez aucun problème pour communiquer. Appuyez simplement sur le bouton que vous trouverez sur la télécommande et posez-lui n’importe quelle question. Ennuyé et fatigué ? Demandez-lui de vous trouver une nouvelle série à regarder pour faire une bonne nuit de divertissement.

Xiaomi TV F2 43″

Ne manquez pas la fête des offres et obtenez un bon téléviseur intelligent comme cette Xiaomi TV F2. Vous aurez du mal à trouver quelque chose de similaire pour moins de 300 euros, une belle opportunité s’offre à vous. La création de la société chinoise deviendra le centre de divertissement ultime.

