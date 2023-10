Xiaomi 14: date de sortie, prix, caractéristiques et tout ce qui est connu jusqu’à présent

La série Xiaomi 14 arrive bientôt. Voici tout ce que l’on sait à ce sujet.

Le Xiaomi 13 Ultra, l’un des derniers modèles à rejoindre la famille phare de la société chinoise / Image : AndroAall

La série Xiaomi 14 est l’une des plus attendues de l’année dans le monde de la téléphonie mobile. Après les excellents Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, ainsi que le superbe Xiaomi 13 Ultra, tous les regards sont tournés vers la prochaine gamme de smartphones phares de la marque pékinoise, dont la présentation semble imminente.

Au fil du temps, nous avons recueilli de plus en plus de détails sur la série Xiaomi 14. Examinons tout ce que nous croyons savoir sur les appareils jusqu’à présent.

Série Xiaomi 14, quand sera-t-elle présentée ?

Si l’on tient compte des précédents de la société avec les gammes de dispositifs précédentes, il est très probable que les Xiaomi 14 seront présentés en Chine au cours de l’année 2023. Probablement, à un moment donné du mois de décembre prochain, selon ce que suggèrent les dernières rumeurs.

La présentation aurait lieu dans le pays d’origine de la marque en exclusivité, où les appareils seront disponibles en premier. Ainsi, Xiaomi aurait la possibilité de promouvoir ses nouveaux téléphones phares comme étant les premiers du marché à être équipés de la nouvelle génération de processeurs.

Cependant, leur arrivée en Espagne et dans le reste du monde se fera attendre. Avec la génération précédente, composée des Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite, il a fallu attendre le Mobile World Congress 2023 de février pour connaître la disponibilité des téléphones sur le marché mondial. Rien n’indique que quelque chose de similaire ne se produira pas avec les prochains modèles.

Combien de modèles y aura-t-il ?

Une fois de plus, Xiaomi lancera une large gamme de dispositifs, composée d’au moins trois modèles différents dans sa première édition, auxquels s’ajoutera un futur Xiaomi 14 Ultra dont la sortie est prévue dans quelques mois. Ainsi, la série Xiaomi 14 se présenterait comme suit :

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Lite

Combien coûteront les nouveaux Xiaomi 14 et 14 Pro ?

Les modèles phares de référence de Xiaomi ont augmenté de prix d’année en année, atteignant actuellement 1499 euros pour le Xiaomi 13 Ultra en Espagne. Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler du prix des Xiaomi 14, nous pouvons avoir une idée de ce à quoi nous attendre de la nouvelle famille.

En tenant compte du fait que le Xiaomi 13 a été lancé à 999 euros en Espagne, et que le Xiaomi 13 Pro l’a été à 1399 euros, il est très probable que nous puissions attendre des chiffres très similaires pour les deux modèles. Il se peut même que Xiaomi décide de maintenir les prix inchangés pour les deux variantes.

Quant au Xiaomi 14 Lite, successeur du Xiaomi 13 Lite, il devrait être proposé à environ 500 euros dans sa version de base. Si nos soupçons se confirment, ce modèle serait basé sur le Xiaomi CIVI 3, exclusif au marché chinois.

Caractéristiques des Xiaomi 14

Les rumeurs et les fuites nous ont déjà donné un aperçu de certaines des caractéristiques les plus importantes de la nouvelle famille de dispositifs Xiaomi. De plus, la marque elle-même a déjà confirmé certaines informations intéressantes.

Le PDG et co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a déjà confirmé que le Xiaomi 14 ne serait pas plus petit que l’actuel Xiaomi 13, car il a été démontré que les consommateurs ne veulent pas de téléphones mobiles de petite taille.

Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une différenciation claire en termes de taille des deux terminaux, avec des écrans de 6,1 à 6,7 pouces. Dans les deux cas, il s’agirait de panneaux OLED haute résolution avec un taux de rafraîchissement élevé, mais le modèle « Pro » disposerait du meilleur écran avec un panneau LTPO capable d’atteindre 3000 nits de luminosité maximale.

En ce qui concerne son processeur, il est probable qu’il n’y aura pas de surprises, et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dont la présentation est prévue pour le 24 octobre, sera le choix de la société chinoise pour alimenter ses nouveaux téléphones. Bien sûr, il sera accompagné de mémoire RAM et de stockage interne à haute vitesse.

D’autres sources ont également fourni des informations sur la batterie des téléphones. À cet égard, le Xiaomi 14 serait doté d’une batterie de 4860 mAh avec prise en charge de la charge rapide 50 W, tandis que le Xiaomi 14 Pro augmenterait sa capacité jusqu’à 5000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Dans les deux cas, une charge sans fil allant jusqu’à 50 W serait incluse.

L’une des rumeurs les plus récentes concernant les appareils suggère que les Xiaomi 14 pourraient être les premiers téléphones de la marque à être équipés de MiOS, le nouveau système d’exploitation propre de la marque basé sur AOSP qui remplacerait MIUI. Cependant, il est très probable que ce système d’exploitation reste exclusif au marché chinois, tandis que la version internationale des téléphones serait équipée de MIUI 15.

En ce qui concerne leurs systèmes de caméras, on en sait peu, mais on peut déduire que les deux modèles seront équipés d’objectifs signés LEICA et introduiront des améliorations dans les fonctionnalités que nous avons déjà vues sur les derniers terminaux haut de gamme de la société.

