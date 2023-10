Les écrans Xiaomi TV S Pro s’étendent avec deux modèles de 65 et 75 pouces

Voir le marché chinois des appareils électroniques suscite une certaine admiration, car la variété et les prix sont incroyablement différents par rapport aux marchés occidentaux. Xiaomi est l’une des leaders, que ce soit dans les smartphones, les objets connectés, les trottinettes ou, dans ce cas, les téléviseurs.

En août dernier, Xiaomi a présenté sa TV S Pro, un téléviseur doté d’un écran géant de 100 pouces destiné à devenir le fleuron de Xiaomi dans le segment des téléviseurs pour l’année 2023. Cependant, étant donné que tout le monde n’a ni l’argent ni l’espace pour installer une telle merveille de 100 pouces, qui exige pratiquement un mur entier du salon, Xiaomi propose deux nouvelles versions du S Pro, légèrement plus petites et plus abordables sur le plan financier.

Xiaomi TV S Pro de 65 et 75 pouces

Plus petites en diagonale, mais toujours haut de gamme, Xiaomi a annoncé les versions de 65 et 75 pouces du TV S Pro en Chine. Ces téléviseurs plus petits sont plus abordables, mais offrent toujours des spécifications impressionnantes : les deux téléviseurs disposent d’écrans Mini LED 4K 144Hz avec une luminosité maximale de 2200 nits.

Il s’agit de panneaux de 10 bits, ce qui signifie qu’ils peuvent reproduire 1 070 millions de couleurs. Les écrans affichent également une valeur Delta E proche de 1 et sont certifiés Dolby Vision. La principale différence entre les deux modèles réside dans le nombre de zones de rétroéclairage :

La Xiaomi TV S Pro de 65 pouces dispose de 896 zones de rétroéclairage.

dispose de de rétroéclairage. La Xiaomi TV S Pro de 75 pouces dispose de 1152 zones de rétroéclairage.

Par conséquent, le modèle de 75 pouces devrait offrir des images un peu plus précises et nuancées, notamment dans les scènes sombres, permettant de mieux mettre en avant les détails dans les zones noires. Cependant, les différences ne devraient pas être très perceptibles lors d’une utilisation quotidienne de la télévision.

Deux fleurons de la télévision

En termes de performances, les modèles TV S Pro de 65 et 75 pouces sont équipés d’un processeur A73 de quatre nœuds et viennent avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. En ce qui concerne la connectivité, les téléviseurs ont deux ports HDMI 2.1, un port HDMI 2.0, une entrée AV, deux ports USB et une entrée optique.

Ils prennent également en charge le Wi-Fi 6 et la connectivité NFC avec la télécommande. En ce qui concerne l’audio, les téléviseurs sont équipés de deux haut-parleurs de 15 W pour une sortie sonore totale de 30 W. Ils sont également certifiés Dolby Atmos.

Combien coûtent-ils ? Comme toujours avec un produit Xiaomi, c’est là que cela devient intéressant :

La Xiaomi TV S Pro de 65 pouces coûte 4 699 yuans (606 euros) au taux de change, bien qu’elle soit actuellement en vente à 4 299 yuans (557 euros) en prévente.

La Xiaomi TV S Pro de 75 pouces coûte 6 599 yuans (environ 856 euros) au taux de change, mais elle est actuellement en vente à 5 999 yuans (778 euros) en prévente.

