L’enceinte avec Alexa la plus populaire atteint un minimum historique : elle est à toi pour 25 euros

Le Prime Day 2023 est arrivé sur Amazon, les meilleures réductions de l’année sont à votre portée. Ceux qui sont membres d’Amazon Prime auront la possibilité d’acquérir toutes sortes de dispositifs à un prix spectaculaire. L’un d’entre eux est cet Echo Dot de 5ème génération, qui est à votre portée pour seulement 25 euros.

Je le répète toujours, les haut-parleurs intelligents d’Amazon trompent avec leur taille compacte, ils sont capables d’offrir une qualité sonore surprenante. Votre musique résonnera avec puissance et clarté, vous n’aurez besoin de rien d’autre pour remplir une pièce de rythme. Mon appartement est assez petit, cependant, un seul Echo Dot me suffit amplement.

Il vous suffit de demander à Alexa de mettre quelque chose de votre artiste préféré. Mais ce n’est pas tout ce qu’il peut faire, il répondra également à toutes sortes de questions et même contrôlera d’autres dispositifs intelligents. Il vous suffit de les jumeler avec l’application Alexa et vous pourrez les contrôler en utilisant uniquement votre voix.

Vos appareils électroménagers et dispositifs domestiques sont-ils plus simples qu’une pierre ? Pas de problème, avec des prises intelligentes, vous pourrez transformer n’importe quel vieux dispositif en une entité de dernière génération capable de répondre aux commandes d’Alexa.

Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, je crois sincèrement que c’est le meilleur chemin à prendre. Les raisons sont deux, et très simples. Cet Echo Dot est un haut-parleur de qualité qui est à votre portée pour très peu cher. De plus, Alexa est un assistant très avancé qui permet de construire facilement des réseaux de dispositifs.

