Un des meilleurs jeux de puzzles de le Play Store est à moitié prix pendant quelques heures

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’obtenir The House of Da Vinci 2 pour un peu plus de 3 euros alors que son prix normal est d’environ 6 euros.

Ne réfléchissez plus et procurez-vous The House of Da Vinci 2 avec une réduction de 50 % sur son prix habituel

De temps en temps, les développeurs de certains jeux payants du Google Play Store nous offrent leurs créations gratuitement ou avec une importante réduction sur leur prix officiel afin que nous puissions les essayer sans dépenser beaucoup et améliorer leur taux de téléchargement et leur notation sur la boutique Google.

Aujourd’hui est l’un de ces jours car, si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de puzzles pour Android pour beaucoup moins que son prix habituel, car il est à moitié prix pour une durée limitée.

Pendant les prochaines heures, vous pouvez obtenir The House of Da Vinci 2 avec une réduction de 50 %

The House of Da Vinci 2 est, sans aucun doute, l’un des jeux de puzzles les plus populaires de Google Play, car il compte plus de 100 000 téléchargements et a une note moyenne de 4,7 sur 5 sur la boutique Google basée sur plus de 14 000 critiques d’utilisateurs.

The House of Da Vinci 2 est un jeu de puzzle en 3D se déroulant pendant la Renaissance, dans lequel vous vous glisserez dans la peau de Giacomo, l’apprenti du génie de la Renaissance Leonardo de Vinci, et vous devrez résoudre des centaines de puzzles mécaniques totalement originaux.

De plus, ce jeu amusant vous permettra de voyager dans le passé pour découvrir des mystères et des objets cachés et dispose d’un mode histoire divertissant entièrement doublé dans une grande variété de langues telles que l’anglais, le français, l’allemand, l’français, le portugais, l’italien ou le chinois.

Par ailleurs, l’un des points forts de The House of Da Vinci 2 est qu’il dispose de commandes tactiles vraiment intuitives qui vous procureront une expérience de jeu vraiment satisfaisante.

Normalement, The House of Da Vinci 2 est vendu 5,99 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pouvez l’obtenir pour seulement 3,09 euros, une somme que vous pouvez payer en utilisant votre solde accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire. Ce jeu est compatible avec tous les appareils Android 6.0 et les versions ultérieures et ne propose pas d’achats intégrés, vous n’aurez donc pas à dépenser un centime supplémentaire pour profiter pleinement de ce jeu divertissant.

Google Play | The House of Da Vinci 2 (3,09 euros 5,99 euros)

