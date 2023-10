Les Xiaomi les plus puissants auraient une version spéciale de MIUI 15, ou du moins c’est ce que l’on nous raconte depuis la Chine

Avec le possible lancement de MiOS sur la table, qui pourrait rester exclusivement en Chine comme d’autres produits de Xiaomi tels que Xiao AI, les médias continuent de recevoir des nouvelles sur l’avenir de MIUI 15. Et les dernières nouvelles parlent du fait que la couche se déploiera de manière figurée. Un MIUI 15 légèrement différent se profile, conçu pour exploiter des téléphones plus puissants.

D’ITHome, un média chinois bien connu sur le marché technologique, il est indiqué qu’une modification de MIUI 15 pour les téléphones haut de gamme est en préparation. Et il y a même déjà des noms de modèles candidats pour le lancer sur le marché. Nous parlons d’une prétendue «édition spéciale de MIUI 15» qui arriverait sur le marché d’ici fin 2023.

Les premiers candidats pour l’édition spéciale de MIUI 15

Pour le moment, aucun détail n’est connu sur cette « édition spéciale de MIUI 15 » au-delà de la fuite de son logo et des informations indiquant son existence. Tout indique qu’il aura une interface légèrement plus épurée et peut-être axée sur l’exploitation encore plus poussée du Game Turbo déjà présent dans les versions actuelles de MIUI. Mais comme nous l’avons dit, rien n’est encore connu à ce sujet.

Mais avec l’annonce de l’existence, pas officielle, de cette « édition spéciale de MIUI 15 », vient une petite liste de modèles candidats pour le lancer en premier lieu. Et ces modèles sont le Xiaomi 13 Ultra et le Redmi K60 Pro. Pour ces deux modèles, l’existence d’une ROM a été détectée, qui contiendrait l’édition spéciale de la prochaine couche de Xiaomi pour les téléphones mobiles.

Tout au long, nous parlerions d’une édition spéciale de MIUI 15 qui comprendrait Android 14 sous le capot, pas de versions antérieures de Xiaomi comme cela s’est produit à d’autres occasions avec le déploiement de la couche de la société chinoise. Ainsi, nous mettons automatiquement cette « édition spéciale de MIUI 15 » sur le radar des nouveautés à suivre. Au cas où elle continuerait à fuiter avant sa supposée date de sortie, bien sûr.

