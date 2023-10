Ils font le pire jeu de l’année et… Utilise ChatGPT pour s’excuser

L’intelligence artificielle est devenue un allié indispensable pour de nombreuses personnes, mais il est vrai que elle est souvent utilisée de manière peu éthique. Cette année même, nous avons été témoins d’un jeu très critiqué qui a reçu les pires notes depuis des années, utilisant l’une des propriétés intellectuelles les plus aimées de tous, tirée d’un des meilleurs romans et films de fantasy de l’histoire.

Maintenant, il semble que la vérité a éclaté au grand jour, et que le message d’excuses des créateurs du Seigneur des Anneaux : Gollum aurait été rédigé avec GPT-4 pour éviter que les dirigeants du studio aient à le faire eux-mêmes.

Comme on peut le voir dans le message d’excuses diffusé par l’entreprise créatrice du jeu, ils étaient profondément préoccupés et attristés par la réception que le titre a reçue. Ils voulaient présenter leurs excuses pour le travail médiocre qu’ils avaient réalisé et pour le désastre que le titre avait été :

Cependant, il semble maintenant que un nouveau rapport de l’éditeur du jeu, Nacon, ait été assez clair sur ce qui s’est passé, comme l’affirme VGC. Ainsi, le message aurait été créé par ChatGPT, ce qui a suscité à nouveau de nombreuses critiques.

Les utilisateurs les plus critiques ont fait valoir qu’ils ne se sentiront pas aussi honteux s’ils n’ont même pas rédigé eux-mêmes le message d’excuses, mais l’ont délégué à une intelligence artificielle. Après avoir été l’un des lancements avec le plus de bugs et de mécaniques défaillantes de ces dernières années, le titre a été considéré comme le pire jeu sorti en des décennies.

A few words from the » The Lord of the Rings: Gollum™ » team pic.twitter.com/adPamy5EjO

— The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023