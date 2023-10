OnePlus prévoit de lancer une nouvelle montre : la décevante OnePlus Watch aura un successeur

Une fuite révèle que OnePlus envisage de lancer une montre intelligente d’ici 2024, probablement avec Wear OS.

Image de la OnePlus Watch de 2021.

Vous vous souvenez peut-être de la OnePlus Watch, l’une des montres intelligentes les plus décevantes que nous avons testées. Après tout, cette montre n’était rien de plus qu’un bracelet d’activité amplifié, avec un système d’exploitation qui était une copie grossière de Wear OS et des applications défectueuses.

Il semble que OnePlus n’ait pas été satisfait des critiques des médias et des utilisateurs à propos de leur montre. Soit ils cherchent à se racheter, soit ils veulent s’améliorer. Quoi qu’il en soit, le tipster Max Jambor a publié un post sur X (ancien Twitter) affirmant qu’il y a une nouvelle OnePlus Watch en préparation, qui arrivera en 2024.

Un nouvel essai de OnePlus pour entrer sur le marché des montres intelligentes

Circles seem to be OnePlus new signature style:

Round OnePlus 11 Camera

Round OnePlus 12 Camera

Round OnePlus Pad Camera

Round OnePlus Open Camera Round… Watch! Coming 2024! — Max Jambor (@MaxJmb) Octobre 6, 2023

Le tipster annonce qu’une nouvelle montre à cadran rond est en préparation chez OnePlus, qui tenterait de rattraper les erreurs de la OnePlus Watch de 2021. Après tout, de plus en plus d’utilisateurs veulent des montres intelligentes avec Wear OS et moins de bracelets d’activité. La OnePlus Nord Watch l’était aussi, même si elle était déguisée en montre.

Il reste à voir si OnePlus se lancera finalement dans Wear OS, mais étant donné les rumeurs d’une Oppo Watch 4 à cadran rond avec Wear OS qui circulent dans des médias tels que Gadgets 360, il ne serait pas surprenant que OnePlus suive le même chemin avec ce nouvel appareil.

Pour le moment, on en sait peu sur cette nouvelle montre OnePlus, mais nous resterons attentifs à toute nouvelle information. Après tout, les smartwatches avec Wear OS ont la faveur du public et le fabricant chinois voudra en avoir.



