Cette GoPro vient de chuter de 53 % et atteint le prix le plus bas de son histoire

Profitez des Offres Prime pour vous procurer l’une des meilleures caméras sportives de la dernière décennie.

Pour les sports extrêmes, la plongée professionnelle et les voyages en famille, la GoPro est un choix qui en vaut vraiment la peine.

Besoin d’une caméra d’action et les GoPro sont trop chères ? Aujourd’hui, lors de la Fiesta des Offres Prime sur Amazon, vous pouvez obtenir deux modèles très récents de GoPro à des prix historiquement bas. Tout d’abord, la GoPro HERO10 à 247 euros, puis la GoPro HERO9 à 229 euros. Ce sont des prix spectaculaires réduits de plus de la moitié de leurs prix officiels.

Si vous avez l’habitude de plonger ou de faire de la plongée avec tuba en été, cette caméra vous permet d’enregistrer sous l’eau sans boîtier jusqu’à 10 mètres de profondeur. Et si vous pratiquez des sports extrêmes, cette caméra vous permettra d’enregistrer vos activités avec un système de stabilisation de pointe sur le marché.

Obtenez les meilleures et les moins chères caméras sportives lors de ce Prime Day 2.0

La GoPro HERO10 Black de cette offre est livrée avec un étui de transport rigide en cadeau pour protéger votre caméra et les accessoires que vous achetez avec elle. Ce modèle est le deuxième à intégrer un écran couleur frontal pour prévisualiser les selfies et les vlogs que vous réalisez.

Avec la puce GP2, les performances de cette caméra sont spectaculaires. Vous avez des commandes tactiles sur son écran principal pour naviguer en douceur dans tout le système. Utilisez une carte microSD haute vitesse pour maintenir cette vitesse d’écriture, de lecture et une grande fluidité dans tout ce que vous faites avec elle.

Je l’ai chez moi et je l’ai utilisée pour des voyages, de la plongée en apnée et l’enregistrement de trajets en voiture et à vélo, les résultats sont spectaculaires. Surtout grâce à la technologie HyperSmooth 4.0 qu’elle intègre, qui offre une stabilisation exceptionnelle dans toutes les vidéos.

Son capteur de 23 MP peut prendre des photos de très haute qualité avec plusieurs angles, du plus étroit au plus large, ce qui permet de capturer davantage de scène, même si cela déforme légèrement les bords. Cet effet est particulièrement attrayant pour les photos de groupe.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, c’est ce que cette caméra d’action fait de mieux. Vous pouvez enregistrer des vidéos en qualité maximale de 5,3K à 60 ips. Je le laisse généralement par défaut en 1080p à 60 ips, la qualité reste très bonne et la batterie dure plus longtemps. Parfois, vous pouvez utiliser la fonction d’enregistrement à 240 ips pour ensuite prendre des captures de la vidéo avec une résolution de 15,8 MP.

➡️ Voir l’offre GoPro HERO10

➡️ Voir l’offre GoPro HERO9

Que ce soit avec le modèle HERO9 ou le HERO10, vous bénéficiez d’un système de stabilisation et d’une qualité d’enregistrement exceptionnels. Que vous soyez un professionnel des sports extrêmes ou un amateur, l’achat de n’importe lequel de ces modèles en vaudra la peine. Je le suis moi-même et je suis ravi, cela m’encourage à essayer d’autres activités pour tester la puissance d’enregistrement et de stabilisation de cette caméra.

