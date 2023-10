Adieu aux mots de passe : les passkeys sont désormais la méthode par défaut pour se connecter à Google

Google fait de Passkeys la méthode par défaut pour accéder de manière sécurisée aux comptes d’utilisateur.

Un exemple de l’utilisation de Passkeys sur Google

Google vient de franchir une des étapes clés de son plan visant à dire adieu aux mots de passe et à les remplacer par une méthode plus sécurisée et fiable, connue sous le nom de Passkeys. À partir de maintenant, ce mécanisme de sécurité sera la méthode par défaut pour se connecter aux comptes Google.

C’est ce qu’a annoncé la société elle-même sur son blog officiel, où elle en profite pour rappeler que depuis le début de l’année, elle a déployé le support des Passkeys sur toutes ses principales plates-formes, notamment Android, Chrome et ChromeOS.

Une façon plus sécurisée de se connecter à votre compte Google

Google définit l’utilisation des passkeys comme « une façon plus simple et plus sûre d’accéder à vos comptes en ligne ». Nous avons déjà expliqué à l’époque que cette méthode d’authentification supprimait le besoin de se souvenir des mots de passe, puisque les données d’accès sont stockées et transférées de manière cryptée et que l’utilisateur doit simplement vérifier le processus d’authentification avec son empreinte digitale, son visage ou un code PIN.

Cependant, pour le moment, les passkeys ne remplaceront pas complètement les mots de passe. Google est conscient que les utilisateurs ont besoin de temps pour s’adapter aux changements et que de nombreuses plates-formes doivent encore implémenter la prise en charge de ce système. Par conséquent, il sera toujours possible d’utiliser des mots de passe, bien que les passkeys seront la méthode par défaut pour se connecter.

En ce qui concerne l’adoption par des tiers, Google explique que des plateformes comme Uber ou eBay ont déjà activé la connexion via des passkeys. Ces services s’ajoutent à d’autres comme Google Maps, YouTube ou Google Search, qui permettent déjà aux utilisateurs de se connecter sans avoir à entrer de mot de passe. Apple est également l’une des entreprises qui favorisent l’utilisation de cette technologie, et les dernières versions de ses principaux systèmes d’exploitation incluent déjà une compatibilité avec les passkeys.

