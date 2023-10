Activision Blizzard prévoit de proposer ses jeux sur Xbox Game Pass en 2024

Nous nous approchons déjà du moment où il va bientôt y avoir 2 ans depuis que le processus d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft a commencé, mais il semble que cela ne se réalisera pas, car l’acquisition devrait être conclue très bientôt. À partir de ce moment-là, la plupart des joueurs s’attendent à ce que les jeux des créateurs de Call of Duty et Diablo arrivent sur le populaire service d’abonnement de Microsoft, Xbox Game Pass. Cependant, il semble que nous devions attendre quelques mois de plus pour cela.

Activision Blizzard elle-même est allée hier sur X (anciennement Twitter) pour parler de cette même question, quelque chose qui nous préoccupe depuis l’annonce de l’intention d’achat de la société. Ainsi, ils ont affirmé qu’une fois l’achat conclu, leurs jeux pourront commencer à arriver sur Xbox Game Pass tout au long de 2024.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.

While we…

