Samsung se joint à la lutte de Google : demande à Apple d’ajouter le support RCS à iMessage dans une nouvelle vidéo

Samsung se joint à Google dans sa revendication du protocole RCS pour la communication par messages texte.

iMessage s’exécutant sur un iPhone.

L’année dernière, une polémique a éclaté lors d’une conférence de Tim Cook lorsque le débat sur iMessage et son manque de compatibilité avec d’autres systèmes d’exploitation et avec le protocole RCS mis en œuvre par Google dans son application de messagerie texte a été relancé. En Europe, nous ne comprenons pas ce que cela implique, mais aux États-Unis, c’est un problème aux implications sociales qui sépare les utilisateurs.

Google a·longtemps lancé des messages pour que Apple accepte le défi et adopte la prise en charge du protocole RCS au lieu de continuer à utiliser l’obsolète SMs d’iMessage. Et il semblait qu’ils allaient rester seuls comme la société technologique la plus visible parmi tous ceux qui le demandent, mais selon Phonearena, ils ont trouvé un compagnon inattendu.

Samsung aussi s’en prend à Apple et à iMessage

Apple considère que iMessage est l’un des principaux attraits de ses iPhone. Aux États-Unis, ils exploitent la formule à l’extrême, et ont même voulu tenter leur chance en Europe… quand, s’ils regardent les parts de marché, ils se rendront compte que nous utilisons des applications systèmes-agnostiques pour communiquer entre nous.

Revenons à l’affaire d’iMessage et du marché américain, Samsung a décidé de s’impliquer fortement dans la lutte. Pour ce faire, ils ont publié une vidéo dans laquelle on voit une conversation entre des bulles vertes (qui représenteraient Android) et des bulles bleues (qui représentent iOS).

C’est une parodie d’une conversation que pourraient avoir Roméo et Juliette s’ils s’envoyaient des messages texte :

Le seul marché qui pourrait contraindre Apple à adopter RCS serait le marché européen, mais comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas de masse critique d’utilisateurs d’iMessage parmi les 27 pays de l’Union européenne pour pouvoir appliquer l’Acte des marchés numériques. Nous l’avons dit précédemment : en Europe, nous préférons d’autres méthodes.

Quoi qu’il en soit, la situation favorise Apple au détriment de ceux qui veulent utiliser le protocole RCS. Une fois qu’il sera possible de déterminer en Europe qu’Apple empêche sa base d’utilisateurs de communiquer normalement (ou qu’une division est en train de se créer parmi le public) sur le territoire de l’UE, les choses changeront.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :