OnePlus Open : toutes ses caractéristiques ont fuité une semaine avant sa présentation

Le OnePlus Open est une réalité, dévoilé à quelques jours de sa présentation, montrant à la fois son design et ses spécifications.

Caractéristiques et design du OnePlus Open: voici le premier téléphone pliable de OnePlus

Le OnePlus Open est une réalité et a été dévoilé en détail. Le téléphone pliable de OnePlus était un mystère complet jusqu’à présent. Oui, son existence était connue. Mais à la fois ses caractéristiques et son design final étaient gardés sous le plus grand secret, mais plus maintenant : voici le nouveau OnePlus Open.

Ce téléphone pliable sera présenté le 19 octobre 2023. Le possible effet de surprise a complètement disparu, les détails ont été révélés et le OnePlus Open se présente comme un téléphone pliable qui a appris de son cousin l’OPPO Find N.

OnePlus Open : le pliable de OnePlus dévoilé en détail

L’intérieur du OnePlus Open sera composé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La capacité de la batterie ou des données telles que la vitesse de charge rapide sont inconnues, mais il est clair que, étant donné que c’est OnePlus, on peut s’attendre à des caractéristiques de premier plan.

Le OnePlus Open est un téléphone pliable de type livre, cette information n’est pas nouvelle et, en réalité, dans une vidéo, on peut voir sa charnière en action. Les données non mentionnées dans ladite vidéo étaient les diagonales des écrans et, maintenant, elles ont enfin été révélées.

L’écran intérieur pliable sera un panneau OLED de 7,8 pouces et l’écran extérieur aura une taille de 6,31 pouces. On suppose également qu’il sera OLED ou, à défaut, AMOLED. En termes de design, à la fois l’écran extérieur et l’écran intérieur auront des cadres très fins, ce qui permettra de donner une plus grande sensation d’amplitude.

À l’arrière, il y aura un module de caméras de taille considérable en forme circulaire. La configuration des capteurs sera la suivante : capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 48 mégapixels et téléobjectif de 64 mégapixels avec jusqu’à trois zooms optiques.

Le 19 octobre, son prix officiel sera dévoilé, bien que l’on spécule qu’il aura une étiquette de 1 700 dollars. On ne sait toujours pas s’il arrivera en France, bien que la source qui a révélé le OnePlus Open indique qu’il ne sera pas disponible en Allemagne, ce qui peut donner des informations sur les plans de lancement de la part de OnePlus.

