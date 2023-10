9 ans plus tard, Google Calendar a enfin une application pour les montres Wear OS

Après 9 ans d’attente, Google Calendar arrive enfin officiellement sur les montres avec Wear OS.

Les montres avec Wear OS sont à la fête : Google Calendar débarque en tant qu’application officielle.

Google Calendar arrive enfin sur Wear OS. Les personnes de Mountain View ont décidé de lancer l’application de calendrier pour les montres intelligentes avec le système d’exploitation de Google. Cette décision arrive 9 ans en retard, mais l’important est qu’elle est arrivée et qu’elle apporte une série de nouveautés des plus intéressantes.

Il est possible que Google ait été motivé à lancer Google Calendar pour Wear OS en ayant sur le marché deux montres intelligentes. À la fois Pixel Watch et Pixel Watch 2 utilisent Wear OS comme système d’exploitation, maintenant ils pourront accéder au calendrier Google sans aucun problème.

Google Calendar arrive sur Wear OS après 9 ans d’attente

La question qui se pose est pourquoi Google a mis autant de temps à fournir sa propre application Google Calendar pour Wear OS, alors que d’autres services comme Gmail ou Maps l’avaient depuis quelques années déjà. La réponse pourrait être liée à l’évolution du système d’exploitation wearable et à la stratégie de Google.

Wear OS a été lancé en 2014 en tant que version adaptée d’Android pour les montres intelligentes. Cependant, le système d’exploitation n’a pas connu le succès escompté et a subi plusieurs changements de nom et de design au fil des ans. De plus, de nombreux fabricants ont choisi de développer leurs propres solutions, comme Samsung avec Tizen ou Huawei avec HarmonyOS.

Il est possible que Google ait décidé d’attendre d’avoir une plateforme plus stable et consolidée pour lancer son application Google Calendar pour Wear OS. Cela pourrait également être un moyen de stimuler l’intérêt pour les montres intelligentes proposées dans son catalogue.

Quoi qu’il en soit, il est certain que l’application Google Calendar pour Wear OS est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ce type de dispositifs. L’interface que l’on pourra voir dans l’application pour Wear OS est la vue des tâches, permettant d’accéder rapidement à tout ce qui est planifié pour la journée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :