Nouveau HONOR Play 50 Plus : un mobile attractif et économique de milieu de gamme avec une immense batterie

HONOR vient de présenter un nouveau terminal axé sur le milieu de gamme, avec un prix vraiment compétitif, une charge rapide et une énorme batterie.

HONOR Play 50 Plus.

Cela fait un certain temps que HONOR est une marque à part entière qui n’est plus sous l’égide de Huawei. Les dispositifs du fabricant chinois sont d’une marque et d’une qualité très bonnes, comme en témoignent les HONOR X40 GT Racing Edition ou les fantastiques HONOR 90 axés sur le milieu de gamme.

Conformément à ce qui a été publié par GSMArena, le fabricant vient de présenter un nouveau dispositif. Ce terminal s’appelle HONOR Play 50 Plus, il est axé sur le secteur du milieu de gamme du marché et apporte des choses très intéressantes sous le capot.

HONOR Play 50 Plus : toutes les informations

Ce HONOR Play 50 Plus est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6020, d’Android 13 et de MagicOS 7.2. Il dispose également de 256 Go de stockage interne et est disponible en deux variantes de RAM (8 et 12 Go).

En ce qui concerne l’écran, nous avons un écran LCD FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra frontale est logée au centre de la partie supérieure et dispose d’un capteur de 8 MP.

La façade arrière du HONOR Play 50 Plus rappelle légèrement celle des Samsung Galaxy S22 et S22+, notamment par le design de l’îlot de la caméra. Nous avons ici deux capteurs : un capteur principal de 50 MP et un capteur dédié à la profondeur de 2 MP.

En ce qui concerne la batterie, le HONOR Play 50 Plus est livré avec une unité d’alimentation de 6 000 mAh. Nous parlons d’une unité énorme qui peut offrir de nombreuses heures d’autonomie et qui bénéficie également d’une prise en charge de la charge rapide de 35 W.

Le téléphone comprend également un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté, des haut-parleurs doubles et une prise en charge de l’audio haute résolution. Il est important de noter qu’il dispose également d’une prise jack 3,5 mm, d’un port de charge USB-C et de la connectivité 5G.

Le téléphone est disponible en quatre couleurs, que vous pouvez voir dans la galerie incluse dans l’article. En ce qui concerne sa disponibilité et son prix, il coûte environ 185 euros au taux de change. Il est déjà disponible à l’achat en Chine et devrait arriver bientôt dans le reste des territoires.

