Les iPad Air et iPad mini auraient également des écrans OLED à l’avenir

Apple souhaite que l’avenir des iPad soit les écrans OLED.

L’avenir des iPad Air et iPad mini s’annonce très prometteur

On s’attend à ce que les iPad Pro soient complètement renouvelés avec l’inclusion de grands écrans OLED en 2024. Un type d’écran qui, selon un nouveau rapport d’Omdia, arriverait également sur les iPad Air et iPad mini du futur. Comme étape préalable, il est prévu qu’il y ait deux tailles d’écran pour les prochaines générations d’iPad Air.

Les écrans OLED sont l’avenir des iPad

Selon le comuniqué, les intentions d’Apple sont très claires à cet égard: elle souhaite que les écrans OLED deviennent l’avenir des iPad. D’après Omdia, elle se joint à l’équipe de Mark Gurman en pensant qu’en 2024, les iPad Pro auront de grands écrans OLED. Si elles connaissent de bonnes ventes, les plans consisteraient alors à intégrer ce type d’écrans dans les iPad Air et iPad mini du futur.

Pour que les plans soient une réussite, la célèbre marque à la pomme cherche des fournisseurs capables de les réaliser avec suffisamment d’aisance. Cependant, les fournisseurs d’écrans OLED devront respecter les exigences de qualité de la société. S’ils y parviennent, ils se joindraient à LG et Samsung pour fournir ce type d’écrans.

Une autre donnée intéressante du rapport affirme que l’iPad 11 aura un écran de grande taille. Il passerait de 10,2 pouces à 10,9 pouces. Cette tendance se poursuivrait également sur les prochains iPad Pro et, qui sait, peut-être même sur d’autres modèles qu’elle lancera à l’avenir.

L’iPad de onzième génération et les versions ultérieures n’auront pas d’écran OLED car cela augmenterait leur prix et ne serait plus perçu comme l’iPad d’entrée de gamme. Cependant, si ce rapport est exact, la gamme des iPad serait très homogène, avec tous les modèles présentant le même design, presque tous avec un écran OLED et deux de leurs modèles offrant plusieurs versions à choisir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :