Le PDG d’Unity, John Riccitiello, quitte la compagnie avec effet immédiat

John Riccitiello cesse d’être le PDG d’Unity immédiatement

Au cours des dernières semaines, Unity a été sous les feux de la rampe, et ce n’est pas pour rien, car l’industrie du jeu vidéo a exprimé son mécontentement face aux changements dans le modèle de paiement pour l’utilisation du moteur graphique annoncés par l’entreprise. Toute cette histoire a été couverte par nos collègues d’IGN France et Alfa Beta Juega, ainsi que par le rétablissement de certaines des mesures annoncées par l’entreprise elle-même. Quoi qu’il en soit, les nouvelles concernant Unity ne s’arrêtent pas là.

La nuit dernière, la nouvelle est tombée et presque personne ne s’y attendait. John Riccitiello, le PDG, le président et membre du conseil d’administration, a annoncé qu’il quittait l’entreprise avec effet immédiat. De même, il a également été révélé ceux qui remplaceront Riccitiello, à savoir James M. Whitehurst, qui assumera les fonctions de directeur général par intérim, de président et de membre du conseil d’administration ; et Roelof Botha a été nommé président. Comme nous l’avons dit, ils occuperont tous deux leurs postes de manière intérimaire pendant que l’entreprise recherche des remplaçants permanents.

Alors que Riccitiello a annoncé son départ de Unity, pour l’instant, l’exécutif continuera de travailler avec l’entreprise pour aider à trouver un nouveau dirigeant et pour « assurer une transition en douceur ». Celui qui était jusqu’à présent le PDG de cette entreprise technologique a déclaré que « diriger Unity pendant près d’une décennie et servir nos employés, consommateurs, développeurs et partenaires, qui ont été essentiels à la croissance de l’entreprise, a été un privilège ».

Ce départ intervient quelques semaines après toute cette agitation autour de Unity et de tous les changements dans ses politiques de monétisation et de royalties, bien que ceux-ci aient finalement été annulés, comme nous l’avons dit précédemment. John Riccitiello, qui fut également président d’Electronic Arts, a été PDG de Unity Technologies depuis la fin de 2014, ce qui représente près de 10 ans au sein de l’entreprise, ce qui est considérable.

Évidemment, son mandat sera également marqué par toutes les controverses qui ont entouré ses décisions à la tête de Unity. Maintenant, il reste à voir comment l’entreprise évolue sans Riccitiello et si ces derniers seront en mesure d’inverser la situation actuelle de l’entreprise. En réalité, dans le propre communiqué, ils en ont profité pour réaffirmer leurs prévisions pour le dernier trimestre de 2023, bien qu’ils soient également conscients que ces prévisions peuvent être modifiées en raison de la situation actuelle de Unity.

