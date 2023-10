Si vous avez réservé un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, Google pourrait avoir une surprise pour vous

Certains acheteurs du Pixel 8 ont une agréable surprise : ils vont recevoir leurs nouveaux téléphones plus tôt que prévu.

Google a ouvert les réservations de ses nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro le jour même de leur présentation, qui a eu lieu le 4 octobre dernier. Mais les terminaux ne seraient officiellement mis en vente que le 12, dans le monde entier, et les envois ne commenceraient que pour ceux qui ont décidé de les réserver. Ou du moins, c’est ce que nous pensions.

Certains des individus qui ont décidé de réserver un Pixel 8 Pro afin de profiter des réductions et avantages proposés par Google, ont une agréable surprise en recevant leurs produits avant la date officielle de lancement.

Certains acheteurs du Pixel 8 reçoivent déjà leurs nouveaux téléphones

Plusieurs utilisateurs du subreddit « /r/GooglePixel » ont signalé des livraisons anticipées des nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Alors que les livraisons étaient prévues pour le mercredi 12, certains profitent déjà de leur nouveau smartphone. D’autres, en revanche, attendent encore le début de la période de vente libre des appareils.

Les personnes ayant réservé un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro via Google Store peuvent vérifier l’état de leur envoi sur la page « Historique des commandes » de leur profil. Il convient de mentionner que cette année, les appareils sont également disponibles via d’autres canaux de vente, en ligne comme Amazon, ainsi que dans des stores physiques, tels que MediaMarkt, Ebay ou les boutiques Orange. Dans tous les cas, des Pixel Buds Pro gratuits sont inclus, et il est possible d’obtenir une remise de 170 euros sur l’achat de la Pixel Watch 2 via Google Store.

En plus de la série Pixel 8, le 12 octobre, les Google Pixel Buds Pro seront également mis en vente dans leurs deux nouvelles couleurs, ainsi que la Google Pixel Watch 2, qui contrairement au modèle de l’année dernière, pourra être achetée en France.

