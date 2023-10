La prochaine mesure d’Elon Musk sur X : il éliminera les « likes » et les « retweets » du flux principal

De plus, pour liker ou répondre, cela devra se faire avec des gestes.

X se prépare à introduire un autre changement esthétique

De nombreux changements sont arrivés à X (formellement connue sous le nom de Twitter) depuis l’arrivée d’Elon Musk. Depuis peu, les liens ont changé et ne sont plus affichés sous forme de cartes, à la place, ils apparaissent à l’intérieur des images, ce qui n’a pas plu aux utilisateurs. La raison du changement ? Une simple question esthétique selon Musk.

Mais il semble que ce ne sera pas le seul changement esthétique que nous verrons sur X. Bientôt, le compteur de réponses, de reposts et de likes ne s’affichera plus dans le fil principal sous les tweets, pour les voir, il faudra entrer dans la publication en question. La seule chose qui apparaîtra sans avoir besoin d’entrer sera le nombre de vues.

Si vous voulez voir les statistiques d’un post sur X, vous devrez entrer dans le tweet

Comme l’a déclaré Elon Musk dans plusieurs publications, certaines d’entre elles réservées aux abonnés, des travaux sont en cours pour supprimer les données telles que les reposts, les likes ou les réponses qui apparaissent sous les publications dans le fil principal. Cela signifie également que les actions seraient remplacées par des gestes tels qu’un double tap pour liker ou un balayage latéral pour pouvoir répondre.

Les métriques sous les tweets disparaîtront seulement du fil principal, ce qui signifie qu’elles resteront visibles en entrant dans les publications. Cela préoccupe certains experts, car avoir des données visibles est bon pour les annonceurs afin de pouvoir facilement voir si quelque chose fonctionne ou non.

Reste maintenant à voir si ce changement sera finalement mis en place ou non et, s’il l’est, s’il y aura une option pour les utilisateurs de choisir s’ils veulent afficher ou non ces données dans le fil principal, bien que cela ne soit peut-être disponible que pour les abonnés de X Premium, qui pourraient d’ailleurs avoir bientôt d’autres plans. D’autres changements qui sont rumeur sont les appels vidéo ou les transactions dans le but de faire de X une plateforme « tout-en-un ».

