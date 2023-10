Le nouvel Assistant de Google avec Bard est déjà disponible sur certains téléphones : voici tout ce qu’il peut faire

Bard sera intégré dans l’Assistant de Google et nous savons déjà tout ce qu’il pourra faire une fois disponible.

La nouvelle version de l’Assistant de Google bénéficiera des améliorations de Bard

C’était l’une des nouveautés les plus intéressantes de l’événement Made by Google où les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été présentés. Après tout, Google a fait le pas le plus important de l’histoire de l’Assistant de Google en annonçant l’intégration avec Bard, son chatbot d’IA avec lequel il rivalise depuis un certain temps avec ChatGPT.

Maintenant, cette nouvelle version de l’Assistant de Google a été aperçue de manière anticipée dans des images et des vidéos montrant ce qui sera possible une fois cette mise à jour disponible.

Google teste déjà la prochaine grande mise à jour de son assistant pour les mobiles avec l’intégration de Bard

L’information a été partagée via le blog TheSpandroid. Le développeur AssembleDebug a pu faire fonctionner la nouvelle version de l’Assistant de Google avec l’intégration de Bard dans la dernière version de l’application Google pour mobiles Android disponible sur le canal bêta.

Une fois activée, la nouvelle version de l’Assistant de Google affiche une nouvelle icône beaucoup plus similaire à celle de Bard, ainsi qu’un écran d’accueil différent de l’actuel, où l’utilisateur est accueilli par l’Assistant avec Bard, « un nouvel outil de conversation IA créé par Google ». Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir son fonctionnement en détail :

Pour le moment, les fonctionnalités de l’Assistant avec Bard ne semblent pas être disponibles. Cependant, en examinant le code source de l’application, il a été possible d’extraire les chaînes de texte qui représentent les différentes fonctions qui pourront être effectuées avec cette nouvelle version. Parmi elles, on trouve :

Envoyer des messages

Rédiger des e-mails

Créer des documents

des documents

Exporter vers Google Docs

Créer un lien à partager

Épingler

Discussions

Supprimer des éléments épinglés

Choisir des images

Modifier le style des réponses (plus longues, plus « décontractées », plus « professionnelles », plus courtes, plus simples)

(plus longues, plus « décontractées », plus « professionnelles », plus courtes, plus simples) Aide à la génération d’idées et aux tâches créatives telles que l’écriture, la planification et la création d’images

Accéder à des informations sur Maps, YouTube, les vols et les hôtels

En dehors de tout cela, il est également possible de savoir que Google permettra de « désactiver » la nouvelle expérience avec l’Assistant et de revenir à la version classique.

Pour le moment, Google n’a pas révélé la date de sortie de la nouvelle version de l’Assistant. Dans la publication de son blog officiel, il a révélé qu’elle serait lancée auprès des utilisateurs d’iOS et d’Android « dans les prochains mois ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :